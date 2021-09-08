أخبار ريال مدريد: تقديم كامافينجا وأسينسيو يرفض الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 8 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021:

قدم ريال مدريد، لاعبه الجديد إدواردو كامافينجا، والمنضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد إلى ست سنوات.

وتخطى اللاعب الفرنسي اليوم الفحص الطبي، ووقع على عقود انضمامه للفريق مع الرئيس فلورنتينو بيريز، وتم الكشف عن رقم قميصه مع الميرينجي والذي سيكون 25.

كشفت تقارير صحفية، أن ماركو أسينسيو رفض عرضين للرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسيعمل على إثبات نفسه مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اللاعب الإسباني، رفض عرضين من ميلان وتوتنهام في الصيف الماضي، للاستمرار مع الميرينجي.

أوضحت تقارير صحفية، أن ريال مدريد، حدد روبرت ليفاندوفسكي، كحل بديل في حال فشل التعاقد مع إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند بالصيف المقبل.

وبحسب صحيفة آس، فإن ريال مدريد سيريد التعاقد مع المهاجم البولندي، في حال فشل في التوصل لاتفاق مع هالاند بالصيف المقبل.

حمل مران ريال مدريد اليوم، بعض الأنباء السارة، بمشاركة لوكا مودريتش، لاعب الفريق بشكل طبيعي في التدريبات بعد تعافيه من إصابته التي لحقت به الفترة الماضية.

وشارك اللاعب الكرواتي اليوم، في المران بشكل طبيعي لتزداد فرص مشاركته، في مباراة الفريق المقبلة أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، ثم مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.