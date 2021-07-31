أخبار ريال مدريد: تفاصيل عقد ألابا ورودريجيز يحدد موقفه النهائي من العودة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 31 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 31 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم السبت 31 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل عقد دافيد ألابا، لاعب ريال مدريد والمنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقارير فإن المدافع النمساوي، سيحصل على راتب سنوي قدره 19.47 مليون يورو، وحصل على 17.7 مليون رسوم توقيع، وفي مجمل عقده سيحصل على 115 مليون يورو حتى عام 2026.

أفادت أنباء صحفية، أن جول كوندي مدافع إشبيلية، يرفض الانضمام إلى الدوري الإنجليزي، وتمسك بفرصة التوقيع مع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة فوتبول لندن، فإن المدافع الفرنسي، رفض العروض المقدمة إليه من توتنهام وتشيلسي، وتمسك بفرصة الانضمام إلى ريال مدريد خاصة بعد رحيل ثنائي دفاع الفريق سيرخيو راموس، ورافاييل فاران.

اتخذ خاميس رودريجيز لاعب إيفرتون قراره النهائي، بشأن العودة إلى ريال مدريد، خاصة عقب تولي كارلو أنشيلوتي قيادة الميرينجي من جديد.

وأكد اللاعب الكولومبي في تصريحات عبر تطبيق تويتش، أنه لا مجال للعودة إلى ريال مدريد، وأن مرحلته مع الميرينجي انتهت ولن تتكرر.

أكدت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد، حريص على التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وبحسب موقع 90min، فإن رئيس الميرينجي مازال حريصًا على التعاقد مع اللاعب الفرنسي، بالرغم من أن الأولوية للتعاقد مع كيليان مبابي.

أفادت تقارير صحفية، عن تفكير إدارة ريال مدريد في التعاقد مع جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ، لتعويض رحيل رافاييل فاران، وجمعه من جديد مع زميله السابق دافيد ألابا.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع ديفنسا سنترال، فإن إدارة الميرينجي تفكر في التعاقد مع المدافع الألماني، وقد يكون ألابا طرفًا لحسم الصفقة المحتملة.