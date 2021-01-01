أخبار الانتقالات | صدمة ألمانية لليفربول وجاكا مستمر في آرسنال

كوتينيو وجريزمان مستمران مع برشلونة
برشلونة يستعلم عن لوكاتيلي
ذكرت "موندو" نقلاً عن مصادر إيطالية أن برشلونة استعلم من ساسوولو عن موقف نجمه مانويل لوكاتيلي.
واجتمع ساسوولو مع يوفنتوس بخصوص اللاعب، ولكن لم يتوصل لاتفاق حول قيمة الصفقة المنتظرة بعد.
انهيار صفقة روميرو إلى توتنهام
ذكرت "سكاي" أن انتقال كريستيان روميرو من أتالانتا إلى توتنهام قد توقف.
وبحسب التقرير، فشل الفريقان في التوصل لاتفاق حول قيمة اللاعب رغم رغبة الأخير في اللعب لسبيرز.
مهاجم أمريكا يجذب أنظار آرسنال
ذكر جرانت وول، الصحفي الأمريكي، أن مواطنه لاعب المنتخب الأول ماتيو هوبي، مهاجم شالكه، يحظى باهتمام عدة أندية إنجليزية.
وأفاد وول بأن الثنائي آرسنال وإيفرتون يتابعان لاعب شالكه عقب تألقه في منافسات الكأس الذهبية.
صفقان من البرازيل لساسوولو
علم جول أن ساسوولو نجح في ضم الثنائي روان وماتيوس هنريكي من صفوف جريميو.
وسينضم هنريكي مباشرة هذا الصيف، بينما سيتأجل انتقال روان حتى يناير القادم.
لا عروض إنجليزية لضم برايثوايت
ذكر "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لم يتلق أي عروض لضم مارتين براثوايت من صفوفه.
وتم ربط اللاعب بوست هام ولكن بحسب التقرير لم يتلق عروضاً بعد منه، وكذلك الوضع فيما يخص ميراليم بيانيتش ويوفنتوس.
جالاجر يترك تشيلسي نحو بالاس
أعلن تشيلسي انضمام متوسط ميدانه الشاب كونور جالاجر لصفوف كريستال بالاس على سبيل الإعارة.
وسيلعب اللاعب الصغير الموسم المقبل مُعاراً مع بالاس ضمن سلسلة متواصلة من الإعارات.
جاكا يجدد مع آرسنال
أفادت عدة مصادر مثل "سكاي" و"The Athletic" أن آرسنال عرض على جرانيت جاكا تمديد عقده عقب فشل انتقاله لصفوف روما.
روما يرفض تلبية مطالب آرسنال رغم الاتفاق الشخصي مع اللاعب، مما دفع آرسنال لعرض عقد جديد حتى 2025 بحسب التقرير.
ليفربول يفشل في ضم نوهاوس
ذكرت "سبورت1" أن ليفربول لن يكون قادراً على ضم فلوريان نوهاوس من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب سعره.
اللاعب سعره بحسب التقرير يقدر في حدود 40 مليون يورو، المبلغ الذي لن يدفعه النادي الإنجليزي، بالإضافة لكون اللاعب ليس متسرعاً للرحيل عن فريقه.