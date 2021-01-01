أخبار الانتقالات | صدمة ألمانية لليفربول وجاكا مستمر في آرسنال

ذكرت "سبورت1" أن ليفربول لن يكون قادراً على ضم فلوريان نوهاوس من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب سعره.

اللاعب سعره بحسب التقرير يقدر في حدود 40 مليون يورو، المبلغ الذي لن يدفعه النادي الإنجليزي، بالإضافة لكون اللاعب ليس متسرعاً للرحيل عن فريقه.