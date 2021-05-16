أخبار ريال مدريد: المرشحون لخلافة زيدان، ورفض بيع مدافع الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 16 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 16 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 16 مايو 2021:

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ ريال مدريد يفاوض كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، للعودة لقيادة الفريق خلفًا لزين الدين زيدان.

أنشيلوتي سبق ودرب الفريق بين 2013 و2015 وحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

كشفت "فوتبول إيطاليا" أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اجتمع الأسبوع الماضي مع ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق.

وأوضحت أنّ أليجري المرشح الأبرز لخلافة زين الدين زيدان الذي يقترب من الرحيل وقد يتولى تدريب يوفنتوس خلف أندريا بيرلو.

ألمح راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد ومدرب فريق الرديف، لاقترابه من تدريب الفريق خلف زين الدين زيدان.

وقال في تصريحات صحفية أنّ الفريق الأول لريال مدريد هو بيته وواثق من أنّه سيعود له في أحد الأيام.

أوضحت تقارير صحفية أنّ ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي ميلان، رغبته تمديد إعارة براهيم دياز أو الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية.

براهيم دياز لم يحصل على فرصة مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

كشفت تقارير صحفية أنّ مانشستر يونايتد عرض 40 مليون إسترليني لأجل التعاقد مع رافاييل فاران خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أنّ ريال مدريد رفض العرض ولا يفكر في بيع اللاعب خاصة مع اقتراب سيرخيو راموس من الرحيل.