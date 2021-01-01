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أخبار الانتقالات: حكيمي إلى بايرن ميونخ وباريس يجد بديل مبابي!

أخبار الانتقالات اليوم الأحد 16 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Cristiano Ronaldo - Achraf Hakimi Juventus Inter
Getty

ليفربول يرفض بقاء كاباك

2021-05-16T11:14:53Z

ozan kabakقرر نادي ليفربول أن يتخلص من اللاعب التركي أوزان كاباك نجم دفاعه المعار من صفوف شالكه الألماني في يناير الماضي.

وأوضحت صحيفة "صن" أن النادي لن يحول إعارته لانتقال نهائي وسيتركه يعود لفريقه بسبب قرب عودة فيرجيل فان دايك.

Ozan Kabak. Liverpool vs Newcastle United 04.24.2021
Getty

صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على حارس إشبيلية

2021-05-16T11:10:46Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم الحارس الشاب ألفونسو باستور لاعب إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أوضحت أن اللاعب ينتهي عقده مع الفريق الأندلسي بنهاية الموسم الجاري.

ديباي على وشك الانضمام لبرشلونة

2021-05-16T04:13:46Z

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن صفقة انتقال ممفيس ديباي لصفوف برشلونة أوشكت على الحسم في الساعات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن تفاصيل صغيرة تفصل برشلونة عن الإعلان الرسمي عن الصفقة المجانية.

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Getty Images

حكيمي مطلوب في بايرن ميونخ

2021-05-16T02:32:50Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إنتر مضطر لبيع عدد من اللاعبين من أجل تحسين حالته المالية قبل الموسم الجديد.

Achraf Hakimi Inter 2021
Getty Images

مانشستر يونايتد يفاوض بوجبا

2021-05-16T02:31:53Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يريد التجديد للاعبه بول بوجبا نجم وسط ملعب الفريق في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن النادي يرفض في الوقت نفسه الاستجابة لضغط مينو رايولا وكيل اللاعب.

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(C)Getty Images

باريس سان جيرمان يريد ليفاندوفسكي

2021-05-16T02:31:21Z

أوضحت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود فكرة لدى باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب نفسه يبحث عن تحديات جديدة، وقد يجد غايته في باريس سان جيرمان.

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Getty Images

مانشستر يونايتد يوقف البحث عن مهاجم

2021-05-16T02:30:46Z

قرر مانشستر يونايتد أن يتوقف عن البحث عن مهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية القادم بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن النادي سيعتمد على ميسون جرينوود بجوار إدينسون كافاني في الفترة المقبلة.

Edinson Cavani Manchester United
Getty Images