أخبار ريال مدريد: إصابة ألابا بفيروس كورونا وبيل يرفض الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 28 يوليو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021:

أعلن نادي ريال مدريد عن لاعبه دافيد ألابا، بفيروس كورونا، وغيابه عن الفريق في المرحلة المقبلة.

وبحسب البيان الذي نشره النادي الملكي، فإن المدافع النمساوي، سيدخل العزل المنزلي بعد تبين إصابته بفيروس كورونا، عقب ظهور نتيجة الفحوصات التي خضع لها مؤخرًا.

أكدت تقارير صحفية، أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد، رفض الرحيل عن الميرينجي، ويريد الاستمرار وخوض آخر موسم له تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة ABC، فإن بيل اجتمع مع أنشيلوتي، وقرر البقاء وأشار إلى أنه يشعر بأنه سيستعيد مستواه مع المدرب الإيطالي.

أفادت تقارير صحفية، أن فيرلاند ميندي، مدافع ريال مدريد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع الميرينجي، إما بالاستمرار أو الرحيل.

وبحسب MadridistaReal، فإن الظهير الأيسر الفرنسي لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، ولم يطالب بتعديل عقده.

قرر نادي ريال مدريد وضع جميع اللاعبين في قائمة الراحلين عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة "أوندا سيرا" الإسبانية أنّ فلورنتينو بيريز لا يمانع بيع أي لاعب من ريال مدريد خلال الصيف الجاري في حال تلقي العرض المناسب.

وجّه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة قاسية إلى جماهير ريال مدريد بعد إعلان رغبته البقاء مع العملاق الفرنسي.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن ثنائي باريس سان جيرمان، مبابي ونيمار، أجريا حوارًا معًا، وفيه أوضح نيمار رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان.