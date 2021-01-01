أخبار الانتقالات | جنون تشيلسي وبرشلونة يطارد زميل ميسي في الأرجنتين

تشيلسي يستعد لعرض مجنون من أجل استعادة لاعبه روميلو لوكاكو من إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقع "Sportitalia" أكد أن النادي الإنجليزي يريد التعاقد مع اللاعب هذا الصيف، بدفع 130 مليون يورو للحصول على خدماته.

ومن غير المتوقع قبول إنتر لهذا العرض، حيث أكد الموقع أن النادي الإيطالي لا يفكر في الأساس للاستماع لأي عروض لبيع النجم البلجيكي.