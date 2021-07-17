أخبار جيدة لبرشلونة أخيرًا، كوتينيو يعود وقرار رحيله يصبح أسهل

البرازيلي فيليبي كوتينيو يعود من الإصابة أخيرًا، وقرار الإدارة برحيله يصبح أكثر سهولة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن عودة البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة لتدريبات الفريق بعد فترة طويلة من الغياب.

جاء هذا خلال التدريب الجماعي الخامس للنادي الكتالوني في الأسبوع التحضيري الأول للموسم الجديد بقيادة رونالد كومان.

ولن يتدرب برشلونة من جديد قبل يوم الإثنين المقبل، حيث يحصل الفريق على راحة ليوم الأحد من التدريبات.

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الأخبار الجيدة لم تقتصر على كوتينيو، حيث ظهر أيضًا اللاعب أنسو فاتي الذي تواجد في صالة الألعاب الرياضية.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي تسعى في إدارة برشلونة لبيع اللاعب للتخلص من راتبه المرتفع وتخفيض فواتير الرواتب.

وكان رحيل كوتينيو أثناء إصابته أمر شبه مستحيل، في ظل غياب العروض وعدم رغبة أي فريق في ضم أي لاعب مصاب.

جدير بالذكر أن كوتينيو رفقة صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش يعدوا ضمن الأسماء المطلوب رحيلها في الصيف الجاري من أجل تخفيض النفقات.