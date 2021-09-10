أخبار برشلونة: هالاند أقرب إلى كامب نو بسبب دورتموند

تعرف على كل ما يخص برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 والاستعداد للانخراط في الميركاتو الشتوي 2022، ومن هم أبرز الانتدابات المتوقعة؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:

دورتموند يوافق على صفقة تبادلية مع برشلونة حول هالاند

فجرت صحيفة إل ناسيونال مفاجأة مدوية عندما أكدت أن بوروسيا دورتموند موافق على إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة بخصوص إرلينج هالاند.

الحديث هنا عن عودة عثمان ديمبيلي مرة أخرى إلى سيجنال إيدونا بارك في مقابل وصول النرويجي إلى كامب نو.

صراع القوة بين كومان ولابورتا يتبلور في تصريحات الهولندي

يصر رونالد كومان مدرب برشلونة، أن اختيار اللاعبين في الفريق يرجع له وليس لرئيس النادي جوان لابورتا.

صاحب الـ58 سنة قال لـ"Algemeen Dagblad":"كان من الجيد رؤية تحسن العلاقة بعد ظهور أمران لا يشيران إلى دعم المدير الفني وهو ما أحبطني".

وتابع:"في النهاية بدأ الحديث عن مناقشة العقد، وبعدها انتشرت الأنباء في الصحف حول توقيعي على عقد جديد مقابل الموافقة على 3 مطالب".

واستكمل:"قلت إن ذلك لا يمكن أن يحدث، أحتاج أن أكون قادرًا على التحكم في طريقة لعبنا والأسلوب الذي نظهر به، بعدها جاء رئيس مجلس الإدارة جوان لابورتا في مقابلة تلفزيونية لتوضيح الأمر بشكل كامل".

التفاصيل من هنا

رغم رحيله .. برشلونة يوجه رسالة إلى ميسي

النادي الكتالوني قرر توجيه رسالة إلى النجم الأرجنتيني رغم رحيله عن الفريق والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال برشلونة في رسالة عبر موقع "تويتر":"الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية للمنتخبات، مبروك يا ليو".

هل يرحل أجويرو بسبب رحيل ميسي؟

النجم الأرجنتيني قال لشبكة "RAC1":"لم أفهم سبب ظهور أنني سأغادر عندما وقعت، عندما رحل عن النادي تم إغلاق كل شيء".

وأضاف:"كنت أنتظر اتفاق ليو ولكن لم أفكر أبدًا في الرحيل عن برشلونة بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان".

عزوف جماهير برشلونة عن حضور مباراة بايرن ميونخ

رغم التوقعات بأن تملأ جماهير برشلونة جنبات كامب نو أمام بايرن ميونخ بغية الثأر، إلا أن الواقع يكشف أن الجماهير الكتالونية لم تقبل على شراء تذاكر القمة المنتظرة.

وكانت الحكومة الكتالونية قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية استقبال كامب نو 40% من سعته، أي 40 ألف مشجع، سواءً على الصعيد الأوروبي أو المحلي في الفترة المقبلة.

لكن المفاجأة التي أوردتها صحيفة "ماركا" هي أنه وحتى آخر أيام طلب التذاكر، الخميس الماضي، لم يتم بيع سوى 32 ألف تذكرة فقط.