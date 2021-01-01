أخبار برشلونة: ميسي يجدد عامين ودلالة جديدة على اقتراب ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021:

كشفت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل، ميسي قرر الاستمرار مع الفريق الكتالوني لمدة موسمين مقبلين.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وفي الفترة الأخيرة ازدادت التكهنات باستمراره داخل قلعة كامب نو وعدم رحيله.

وبحسب بويو فينيولو، الصحفي في شبكة ESPN، فإن البرغوث الأرجنتيني سيستمر مع برشلونة لمدة موسمين، بعد اجتماعه هو ووالده مع جوان لابورتا رئيس الفريق الكتالوني.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تحركت خلال الفترة الماضية، لمحاولة التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان وإعادته إلى كامب نو من جديد.

وبحسب راديو كتالونيا، فإن برشلونة بعد تواصله مع باريس سان جيرمان، للاستفسار عن إمكانية ضم نيمار، رد الفريق الفرنسي وأكد أن نجمه ليس للبيع.

أوضحت تقارير صحفية، عن دلالة جديدة عن اقتراب ممفيس ديباي لاعب ليون، من الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط ديباي بالانتقال إلى برشلونة منذ الصيف الماضي، ولكن تعثرت الصفقة بسبب الاختلاف على المقابل المادي، ليعود الاهتمام من جديد لضمه في الصيف القادم خاصة أن اللاعب سينتهي عقده مع ليون ويصبح لاعبًا حرًا.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن النجم الهولندي بدأ في البحث عن منزل في برشلونة تمهيدًا للانتقال إلى الفريق الكتالوني في الموسم القادم.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تواصلت مع فلامنجو البرازيلي، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع جيرسون لاعب الفريق.

وبحسب شبكة ESPN، فإن برشلونة تواصل مع ممثلي اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق في الصيف المقبل، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن.