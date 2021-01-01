كريستيانو رونالدو يريد العودة للبرتغال ويحدد موعد الاعتزال!

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسعى لاعتزال كرة القدم في المكان الذي بدأ منه!

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم عن رغبة النجم كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق في اعتزال كرة القدم في صفوف فريقه الأسبق سبورتينج لشبونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريكورد"، والتي أكدت أن رغبة النجم البرتغالي كانت قديمة لديه، لكنها صعدت للسطح مؤخرًا مع كل الظروف التي يمر بها.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة رونالدو صاحب الـ 36 عامًا الأساسية هي الاستمرار في اللعب حتى وصوله لعمر الـ 40.

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وتدعم الأسرة الخاصة بالنجم البرتغالي رغبته بطريقة واضحة، ولا تمانع العودة للاستقرار في البرتغال في أي وقت.

وخلال الأسابيع الماضية تناولت تقارير صحفية عديدة فكرة رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

وربطت بعض الصحف النجم البرتغالي بالعودة لصفوف ريال مدريد، لكن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي استبعد الفكرة، كما ارتبط بالعودة لمانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن عقد رونالدو في صفوف يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم المقبل، أي أن الفرصة الأخيرة لرحيله بمقابل مادي مفيد للفريق قد تكون في الصيف القادم.