أخبار برشلونة: متابعة حارس أياكس ومانشستر يونايتد يريد فاتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن برشلونة بدأ في متابعة وضع أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، للدخول في مفاوضات للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته CBC، فإن الفريق الكتالوني يتابع وضع أونانا مع أياكس، خاصة مع اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي، للتعاقد معه.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة مانشستر يونايتد، في التعاقد مع أنسو فاتي، نجم برشلونة، واستفسر عن إمكانية التعاقد معه من خلال وكيل أعماله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة الشياطين الحمر، تواصلت مع خورخي مينديز وكيل أعمال فاتي، ووكيل أعمال كريستيانو رونالدو لاعب يونايتد عن إمكانية التعاقد مع اللاعب الجناح الشاب صاحب الـ 18 عامًا.

أوضحت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة رفضًا من بايرن ميونخ، للتعاقد مع بيدري لاعب الفريق الشاب في وقت سابق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة رفض عرض بايرن ميونخ في صيف 2018، والذي وصل إلى 40 مليون يورو، لأن إدارة الفريق الكتالوني كان ترى في اللاعب الشاب مستقبلًا مبهرًا مع البلاوجرانا.

فجر أولى هونيس، رئيس بايرن ميونخ السابق، أن دافيد ألابا، لاعب الفريق البافاري السابق، والذي انضم إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، كان يحلم بالانضمام إلى برشلونة.

وفي تصريحات إذاعية أكد هونيس، أن ألابا اعترف له ذات فترة أنه يريد اللعب لصالح بايرن ميونخ، ولكن الأزمة المالية للفريق الكتالوني، تسببت في تعطيل الصفقة.