تنازلات ضخمة من ميسي ولاعبي برشلونة بسبب كورونا

ليونيل ميسي قائد برشلونة يعلن عن حقيقة تخفيض رواتب نجوم النادي الكتالوني بنسبة 70% بسبب أزمة كورونا الأخيرة.

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة عن حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول تخفيض رواتب نجوم النادي الكتالوني بنسبة 70% بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره اللاعب ونشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" قبل قليل.

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وكتب ميسي في البيان: "الكثير تمت كتابته في الساعات الأخيرة بشأن رواتب نجوم الفريق في تلك الحالة الصعبة التي يمر بها الجميع".

وأضاف: "لطالما وقف نجوم هذا النادي خلفه ليحققوا له كل شيء، لقد وافقنا على خصم 70% من رواتبنا حتى نتأكد من حصول بقية العاملين على 100% منها".

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وأردف: "هناك من حاول وضع العين علينا للمزيد من الضغط لكن لتوضيح الأمور، تأخر ذلك القرار كان لنجد صيغة يستطيع النادي من خلالها الاستفادة بشكل كامل في تلك الأوقات".

وأنهى بيانه: "نريد أن نشكر الجميع على المجهود الذي يتم تقديمه في تلك الأوقات الصعبة وكل من ينتظر في منزله دون ملل، قريبًا الجميع سيخرج من تلك الأزمة، فلتحيا برشلونة ولتحيا كتالونيا".

ونشر برشلونة نفسه بيانًا أكد من خلاله على ذلك القرار وكتب: "مجلس إدارة النادي وأعضاء الفرق الرياضية ومعظم أعضاء فريق السلة اتفقوا على تقليل الرواتب في الفترة المقبلة بظل أزمة تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "في حالة الفريق الأول لكرة القدم فسيتم تقليل الرواتب بنسبة تزيد عن 70%، تلك المساهمة الإضافية من الفريق والإدارة ستضمن لجميع العاملين الحصول على رواتبهم بنسبة 100%".

وأكمل: "النادي يريد أن يشكر كل من شاركوا في هذا الاتفاق من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا".

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني معلق في الوقت الحالي لأجل غير مسمى، ويتصدره برشلونة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد.