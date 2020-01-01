شتيجن: لا أتبع حمية غذائية وأفتقد كرة القدم

تير شتيجن حارس مرمى برشلونة يؤكد أنه يفتقد كرة القدم بشكل عام وزملائه بسبب فيروس كورونا.

أعرب النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة عن شعوره بافتقاد زملائه في النادي الكتالوني ولشعور لعب كرة القدم في منافسة كبيرة.

جاء هذا في تصريحات خاصة بشبكة "دازن"، أكد من خلالها شتيجن أنه لا يتبع أي حمية أو نظام غذائي للحفاظ على لياقته البدنية في الفترة الماضية.

وقال شتيجن: “لا أحب الحميات الغذائية وأحاول دومًا أن أجد التوازن فيما أتناوله فالجميع في النهاية يعلم ما هو الأكل الصحي وما هو ليس كذلك، أحاول تناول الطعام الطازج والخضروات والفواكه والقليل من السكريات، لا نمنع أنفسنا من أي شيء لكن أكلنا صحي".

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وأردف عن صورته العامة: "هذا أمر هام بالنسبة لي وأحب أن يتم تقديري من جانب الأغلبية لكنني في الوقت نفسه لا أحاول الظهور بصورة أنا لست عليها".

وأكمل عن عائلته: "وجودهم من أهم الأمور بالنسبة لي، نحاول أن نمضي الوقت سويًا وزوجتي تقوم بالتدريبات معي بالخارج وكذلك أبنائي".

وأضاف عن توقف الكرة: "أكثر ما أفتقده هو زملائي وأصدقائي واللعب أمام الجميع والتنافس في أعلى المستويات، التوقف في أهم أسابيع الموسم صعب للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "أحاول أن أكون منتبهًا لحالتي البدنية فلا يكون الكثير من الكرة حاليًا لذلك أعمل على منح نفسي بعض التحديات التي أكملها كل يوم".

وعن كيفية إمضاء وقت فراغه قال: "أحب قراءة السير الذاتية وكذلك القراءة في مجال إدارة الأعمال والعقارات، علينا دومًا استغلال كل موقف لإخراج الإيجابيات التي فيه، مثل إمضاء الوقت مع الأسرة والاستمتاع بالأوقات في المنزل".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل إيقافه بساعات بعد تعثر ريال مدريد أمام نظيره ريال بيتيس.