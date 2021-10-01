أخبار برشلونة: لغز المدرب الجديد يصطدم بـ"جسر" لابورتا!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 1 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021:

جاياردو يرفض تدريب برشلونة

أعلن مدرب ريفر بليت مارسيلو جاياردو أنه باقٍ مع فريقه ولا يخطط للمغادرة إلى أي نادٍ آخر رغم الأنباء التي ربطته بتدريب برشلونة.

المدرب الأرجنتيني قال "أنا أركز على مهمتي في ريفر بليت ولا أخطط للرحيل قبل نهاية عقدي (31 ديسمبر 2021)".

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المدرب الإسباني قال لصحيفة "Het Laatste Nieuws " عن إمكانية تدريبه برشلونة:"لا يوجد أي شيء على الإطلاق ولا توجد اتصالات".

وأضاف:"أساس صداقتي مع جوردي يعتمد على فصل العلاقة الشخصية بالجانب المهني، لم أسأله عن إمكانية تعييني كمدرب لبرشلونة أبدًا".

واستكمل:"أنت لا تعرف ما سيحدث في المستقبل، أستيقظ كل يوم كمدرب لبلجيكا وأتوقع استمرار ذلك حتى آخر يوم في عقدي، لكني أدرك أن هناك العديد من الظروف التي قد تظهر على طول الطريق".

أحلام لابورتا: توخيل وكلوب والفكرة الآن رانجنيك!

يحلم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، رغم إيمانه بصعوبة هذه المهمة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن يورجن كلوب كذلك يبدو من المرشحين المفضلين، لكنه مرتبط بعقد مع ليفربول حتى نفس العام.

"موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة قد يلجأ إلى رالف رانجنيك الذي يعمل حاليًا في نادي لوكوموتيف موسكو الروسي كحل مؤقت.

إصابة بيدري وابتعاده لمدة عن الملاعب

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

فقدت القائمة اسم بيدري جونزاليس بعد غيابه عن تدريبات الفريق اليوم الجمعة، وأفاد النادي أنه يعاني من انتكاسة جديدة في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى، وهي نفس المنطقة التي أصيب بها قبل عودته للظهور في المباراة الماضية.