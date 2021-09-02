أخبار برشلونة: كومان ينقذ الميركاتو وبيانيتش يرحل إلى تركيا!

تعرف على كل ما يخص برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 والاستعداد للانخراط في الميركاتو الشتوي 2022، ومن هم أبرز الانتدابات المتوقعة؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021:

مكالمة كومان أنقذت وصول دي يونج لبرشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رونالد كومان هو سبب انتقال لوك دي يونج إلى النادي الكتالوني بعدما عرقل وصوله إلى أيندهوفن الأسبوع الماضي.

دي يونج كان قد وافق على العودة إلى النادي الهولندي، لكن كومان اتصل به وأخبره الانتظار وأن برشلونة يريد ضمه، ليرفض اللاعب عرض أيندهوفن وينتظر البرسا.

برشلونة يقترب من التخلص من بيانيتش

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ميراليم بيانيتش قد يرحل عن برشلونة في الأيام المقبلة متوجهًا إلى الدوري التركي، حيث لا يزال الميركاتو الصيفي مفتوحًا هناك.

الدولي البوسني يريد المغادرة بشتى السبل بعد خروجه من حسابات كومان، وفي اللحظة الراهنة يلقى اهتمامًا خاصًا من بشكتاش والمفاوضات سارية بين الطرفين.

أتلتيكو مدريد ليس مجبرًا على شراء جريزمان من برشلونة!

صحيفة "ماركا" في تقرير لها أشارت إلى أن خيار الشراء الإلزامي لجريزمان فقط يتم تفعيله في حالة خوض جريزمان لعدد محدد من المباريات خلال العامين المقبلين بقميص أتلتيكو مدريد.

أما إذا لم يصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لهذا العدد الذي لم يُكشف عنه، فحينها يمكن ألا يدفع النادي العاصمي 40 مليون يورو لشرائه ويعيده من حيث أتى، كامب نو.

برشلونة يضع شروطه لتجديد عقد رونالد كومان

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت على اتصال مع كومان ووكيله خلال الأسبوعين الماضيين من أجل تمديد عقده لما بعد نهاية الموسم الحالي وفقًا لثلاثة شروط.

الشرط الأول بطبيعة الحال هو الفوز بالألقاب، وخاصة الألقاب ذات القيمة الخاصة، مثل الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

أما الشرط الثاني هو الالتزام بأسلوب اللعب الذي يطابق المعايير المطلوبة في النادي، واستخدام طريقة 4-3-3 وتنويعاتها، والابتعاد عن الاعتماد على طريقة ثلاثة مدافعين.

فيما يتمثل الشرط الأخير في أن يمنح كومان الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، من أجل إثبات جدارتهم بالمشاركة، بما في ذلك لاعب الوسط الشاب ريكي بوتش، بالإضافة إلى محاولة استعادة أفضل نسخة من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ثمن إعارة دي يونج لبرشلونة

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة سيدفع فقط مليون يورو من أجل الحصول على لوك دي يونج معارًا من إشبيلية.

هذا إلى جانب أن البرسا لن يدفع راتب اللاعب كاملًا، بل سيتحمل إشبيلية جزءًا منه من دون الإعلان عن نسبته حتى الآن.