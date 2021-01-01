أخبار برشلونة: كومان يرفض قرار لابورتا وعرض جديد لفينالدوم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021:

برشلونة ينسحب من صفقة ألابا في حالة واحدة

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي برشلونة، ستنسحب من محاولة ضم دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الحالي، خلال الصيف المقبل ولكن في حالة واحدة بسب.

وكان المدافع النمساوي ألابا، قد أعلن رحيله عن الفريق البافاري بنهاية الموسم مع نهاية عقده، وتعمل العديد من الفرق على ضمه على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة، ستنسحب من محاولة ضم ألابا، إن لم يقرر اللاعب تقليل مطالبه المالية بسبب الأزمة التي يمر بها الفريق الكتالوني.

كومان يرفض قرار لابورتا

رفض رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، قرار خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة الفريق، في محاولة التعاقد مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وأعلن مانشستر سيتي بالأمس رحيل مهاجمه الأرجنتيني بنهاية الموسم، ليرتبط أجويرو بالانضمام إلى برشلونة في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن كومان لا يرحب بقرار رئيس النادي، ويصر على أن التعاقد مع الجناح الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، سيكون أفيد للفريق الكتالوني من التعاقد مع أجويرو.

برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لفينالدوم

كشفت تقارير صحفية، عن قيام إدارة برشلونة بتقديم عرضًا جديدًا، لمتوسط ميدان ليفربول الإنجليزي، جورجينو فينالدوم، لضمه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد اللاعب الهولندي رفقة الريدز بنهاية الموسم الحالي، وارتبط بالانضمام إلى برشلونة، بناء على طلب مواطنه رونالد كومان مدرب الفريق.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة برشلونة، عرضت على اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، عقدًا مدته ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل، للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع ليفربول.

لاوتارو مارتينيز يعود لدائرة اهتمام برشلونة

أشارت تقارير صحفية، عن عودة لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر إلى دائرة اهتمامات برشلونة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المهاجم الأرجنتيني، على رأس قائمة اهتمامات برشلونة في الصيف الماضي، ولكن في النهاية تعثرت الصفقة بسبب المقابل المادي.

وبحسب راديو كتالونيا، فإن لاوتارو مارتينيز، عاد إلى رادار برشلونة من جديد، لتدعيم الجانب الهجومي للفريق في الموسم المقبل.

كوتينيو يوجه صدمة جديدة لبرشلونة

وجه فيليب كوتينو، لاعب برشلونة صدمة جديدة لفريقه، بعد تعرضه لانتكاسه، في إصابته التي يعاني منها منذ ديسمبر الماضي.

ونشر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا، أعلن فيه عن سفر كوتينيو، إلى بلده البرازيل لمتابعة إصابته مع الطاقم الطبي لمنتخب بلاده.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن عودة كوتينيو من إصابته قد يتأخر لنهاية شهر إبريل الحالي، بسبب الانتكاسة التي تعرض لها مؤخرًا.