أخبار برشلونة: كومان يتمسك بإيمرسون وموريبا قريب من توتنهام

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 28 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 28 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار برشلونة اليوم السبت 28 أغسطس 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة توتنهام في التعاقد مع إيمرسون، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن توتنهام قدم عرضًا بقيمة 20 مليون يورو، ولكن إدارة الفريق الكتالوني رفضت التخلي عن اللاعب خاصة في ظل إعجاب الجهاز الفني بقدراته.

أوضحت تقارير صحفية، إلى أن نادي توتنهام، توصل إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع إيلاش موريبا، لاعب الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن توتنهام اتفق مع برشلونة على دفع 15 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين كمتغيرات للتعاقد مع اللاعب الشاب، ويتبقى فقط موافقة اللاعب لحسم الصفقة بشكل رسمي.

أوضحت تقارير صحفية، اقتراب راي ماناي، لاعب برشلونة على سبيل الإعارة لصوف ريال مايوركا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإنه تبقى الإعلان الرسمي فقط لحسم الصفقة، كما رفض ماناي عرضًا من قادش ولكنه قرر الانضمام إلى مايوركا.

أوضحت تقارير صحفية، أن نيتو حارس مرمى برشلونة، طلب الانتقال من صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للحصول على عدد دقائق أكثر للمشاركة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فإن الحارس البرازيلي، قريب من الانتقال إلى صفوف فياريال، وستطلب إدارة برشلونة الحصول على 15 مليون يورو للتخلي عن الحارس صاحب الـ 25 عامًا.

أكد تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، لن تمانع رحيل أنطوان جريزمان، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس، فإن برشلونة مفتح على بيع اللاعب الفرنسي، في ظل تراجع مستواه، ورغبة الإدارة في تقليل النفقات لحل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.