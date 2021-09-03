أخبار برشلونة: قلق بشأن برايثوايت وفرح برحيل جريزمان

تعرف على كل ما يخص برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 والاستعداد للانخراط في الميركاتو الشتوي 2022، ومن هم أبرز الانتدابات المتوقعة؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن وجود حالة من القلق داخل الجهاز الفني لنادي برشلونة، بقيادة رونالد كومان بشأن حالة مهاجم الفريق مارتن برايثوايت، المتواجد حاليًا مع منتخب بلاده الدنمارك.

ولم يشارك برايثوايت في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام اسكتلندا بسبب شعوره بالانزعاج من ركبته اليسرى، وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن برشلونة يتابع وضعه عن قرب، خاصة مع الأنباء التي أشارت باحتمال غيابه عن المباراة المقبلة أيضًا.

حددت تقارير صحفية إسبانية، موعد عودة أنسو فاتي لاعب برشلونة، للمشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن فاتي قد يشارك مع الفريق الكتالوني أمام غرناطة يوم 19 سبتمبر الحالي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة بوجود سعادة في غرفة خلع ملابس برشلونة، بعد رحيل أنطوان جريزمان لاعب الفريق، والذي عاد لفريقه القديم أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فإن جزء من غرفة خلع ملابس الفريق الكتالوني، فرحوا برحيل اللاعب الفرنسي فهم لم يعتبروه أبدًا جزء من الفريق، ولم يكن محبوبًا من البعض ولم يشعروا بانتمائه للفريق.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة استقرت على أولى صفقات الفريق، في الصيف المقبل، وهي التعاقد مع داني أولمو مهاجم لايبزيج الألماني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن أولمو كان قريبًا من الانضمام لبرشلونة في آخر يوم بالانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن الصفقة لم تتم وستحاول إدارة الفريق الكتالوني التعاقد معه في يناير القادم، أو بنهاية الموسم الحالي.