أخبار برشلونة: طلب تشافي الأول.. وماذا يجني كومان من إقالته؟

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 28 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021:

برشلونة أعلن مساء الأربعاء إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق.

صحيفة "el pais" الإسبانية أكدت أن كومان سيحصل على مبلغ كبير نظير إقالته قبل نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن كومان سيحصل على قرابة 12 مليون يورو.

العديد من التقارير تؤكد أن تشافي هيرنانديز سيعود إلى برشلونة، لكن هذه المرة ليصبح المدير الفني للفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" تؤكد أن أول طلبات تشافي تتمثل في الحصول على خدمات الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

عقد روديجر مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله متاحًا بالمجان في الصيف المقبل، وهو ما قد يغري برشلونة للتحرك نحو الصفقة.

أعلن برشلونة بالفعل عن تولي سيرجي بارخوان مهمة المدرب المؤقت في برشلونة.

النادي الكتالوني أصدر بيانًا رسميًا للإعلان عن تعيين بارخوان، جاء فيه: "يعلن نادي برشلونة أن سيرجي باراخوان سيتولى مؤقتًا قيادة الفريق الأول فنيًا، وسيرحل عن المنصب بمجرد إعلان النادي تعيين مدرب جديد بعد إقالة رونالد كومان".

وأضاف البيان: "سيقوم جوان لابورتا رئيس برشلونة بتقديم سيرجي إلى الفريق الأول قبل التدريب يوم الخميس".

واختتم البيان: "سيتواجد سيرجي أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة بمناسبة المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وألافيس في ظهور مع الرئيس جوان لابورتا".

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية يؤكد أن نادي بايرن ميونخ الألماني يراقب وضع فرينكي دي يونج مع برشلونة.

اهتمام النادي البافاري بضم دي يونج ليس جديدًا، حيث حاول ضمه في 2019 قبل انتقاله إلى برشلونة.

ويبدو بايرن مستعدًا للدخول في منافسة مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الهولندي الدولي.