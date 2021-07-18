أخبار برشلونة: صفقة تبادلية مع يوفنتوس وكوتينيو يعود لليفربول

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 18 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 18 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 18 يوليو 2021:

برشلونة وضع "الخطة ب" لفشل مقايضة ساؤول جريزمان

لن تتوقف مساعي برشلونة في ضم لاعب بمركز وسط الملعب خلال الصيف الحالي، والآن تُخطط إدارة جوان لابورتا لجميع الاحتمالات الممكنة.

الاتجاه الأساسي للنادي الكتالوني حاليًا هو ساؤول نيجيز، فقد ينضم صاحب الـ26 عامًا إلى كامب نو في مقايضة مع أنطوان جريزمان، ليرحل الأخير إلى أتلتيكو مدريم.

لكن لابورتا قرر في الوقت نفسه وضع "الخطة ب" تحسبًا لفشل صفقة ساؤول التبادلية، واختار لاعب شاب آخر لدعم وسط ميدان كامب نو.

تُشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن برشلونة يضع عينه نصب التعاقد مع نجم ليل ريناتو سانشيز حال فشل التعاقد مع ساؤول.

ويُدير جورج مينديش أعمال لاعب بايرن ميونخ السابق، مع تمتعه بعلاقة استثنائية مع إدارة لابورتا قد تسهل كثيرًا من هذه الصفقة.

التفاصيل من هنا..

جريزمان وسيلة برشلونة لاقتناص جوهرة أتليتكو مدريد

ذكر برنامج إل شيرينجيتو أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، يحلم بضم البرتغالي جواو فيليكس من أتليتكو مدريد.

اللاعب البرتغالي لم يُظهر حتى الآن تألقًا كما انتُظر منه مع أتليتكو.

وبحسب ما ذكر البرنامج، فإن الصفقة الحلم للابورتا وبرشلونة قد تكون تبادلية مع جريزمان.

بايرن ميونخ يرغب في تدعيم صفوفه من برشلونة

طلب بايرن ميونخ من برشلونة التعاقد مع ظهير أيمن، لم يحدده، على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، بحسب راديو كتالونيا.

المدرب الجديد لبايرن، يوليان ناجلسمان، يرغب في التعاقد مع ظهير بقدرات دفاعية وهجومية متساوية مثل ظهيره الأيسر ألفونسو ديفيس الذي أصيب منذ أيام.

العام الماضي أراد بايرن التعاقد مع ظهير أياكس أمستردام وقتها، الأمريكي سيرجينو ديست، الذي فضل الانتقال إلى برشلونة.

ربما سيُمهد الطريق الآن لبايرن للتعاقد مع ديست لو وافق برشلونة على خروجه.

بعد سنوات المعاناة في برشلونة.. كوتينيو يعود إلى ليفربول

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن في حين أن إدارة برشلونة تسعى لبيع اللاعب للتخلص من راتبه المرتفع وتخفيض فواتير الرواتب، تم نشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" في مطعم واقع بمدينة ليفربول مع كوتينيو بتعليق: "لا أستطيع الانتظار للترحيب بك من جديد وبناء لحظات رائعة معك مرة آخرى".

وكان رحيل كوتينيو أثناء إصابته أمر شبه مستحيل، في ظل غياب العروض وعدم رغبة أي فريق في ضم لاعب مصاب لكن مع عودته يصبح الأمر أكثر سهولة.

صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس هذا الصيف

تداولت الصحف الإيطالية أنباءً عن صفقة تبادلية جديدة محتملة بين برشلونة ويوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الراهنة.

وكان برشلونة قد ضم الموسم الماضي ميراليم بيانيتش في مقابل التخلي عن أرتور ميلو لليوفي، في صفقة لم يستفد منها الطرفان سوى اقتصاديًا.

ووفقًا لما قالته التقارير الإيطالية، فإن البرسا يخطط لإعادة بيانيتش إلى يوفنتوس مجددًا في مقابل وصول آرون رامسي إلى كامب نو.