أخبار الانتقالات | تشيلسي يستسلم في صفقة هالاند وبرشلونة يقرر بيع نجمه

من أجل مبابي وريال مدريد، فينيسيوس وفاران إلى مانشستر يونايتد
كوتينيو يعود وقرار رحيله يصبح أسهل
تشيلسي يأس من ضم هالاند وبدأ اهتمامه بليفاندوفسكي
استسلم مسؤولو تشيلسي إلى حقيقة عدم قدرتهم على ضم إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند هذا الصيف.
وبدأ النادي اللندني في بحث التعاقد مع مهاجم آخر، واستقروا على نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.
ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإن البافاري لن يمانع بيع نجمه البالغ من العمر 32 عامًا نظير 50 مليون جنيه استرليني.
تحسين عقد إنجز أولوية بالنسبة لساوثامبتون
يعتقد المدير الفني لساوثامبتون رالف هازنهوتل أن العقد الحالي لداني إنجز قد يمثل أزمة كبيرة للنادي على إثرها قد يرحل المهاجم المخضرم.
على هذا الأساس، يؤمن النمساوي بضرورة تعديله حتى يتمكن النادي فعليًا من الإبقاء على اللاعب بعد بروز اهتمام كبير به من العديد من الأندية الأوروبية الضخمة.
دليل جديد على اقتراب تريبيير من مانشستر يونايتد
أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن كيفن تريبيير بات يبحث عن منزل في مدينة مانشستر، تأهبًا للانتقال إلى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.
وتعد هذه الإشارة من نجم أتلتيكو مدريد هامة للغاية على اقترابه من ترك الروخي بلانكوس والعودة للبريميرليج من بوابة الشياطين الحمر.
ليفربول يجدد عقد أليسون
أوشك ليفربول على تأمين استمرار حارسه المخضرم أليسون بيكر في أنفيلد لمدة طويلة.
النادي الإنجليزي بات على أعتاب تجديد عقد الحارس البرازيلي حتى 2026 بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول أغلب التفاصيل.
برشلونة يحسم مصير كليمون لونجليه
قرر برشلونة التخلص من كليمون لونجليه هذا الصيف.
هذا ما ذكرته صحيفة سبورت، والتي قالت أن البرسا يأمل في إرساله معارًا بنية الشراء إلى أي نادٍ يطمح في الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي.
يوفنتوس يتفوق على آرسنال في ضم لوكاتيلي
تأتي رغبة مانويل لوكاتيلي في الانتقال إلى يوفنتوس لا آرسنال، ويبدو أن اللاعب بات على وشك تحقيق هذه الرغبة.
صحيح أن العرض المادي لآرسنال أكبر (40 مليون يورو لساسوولو)، لكن النادي الإنجليزي لن يضمه بسبب عدم اقتناعه بمشروع الجانرز.