أخبار برشلونة: صراع مع آرسنال على ستيرلينج.. ودي يونج يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 31 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021:

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت أن برشلونة سيواجه منافسة محتدمة من آرسنال الإنجليزي على خدمات رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

ستيرلينج ارتبط في الآونة الأخيرة بالرحيل عن مانشستر سيتي، وسط اهتمام بالغ من برشلونة بخدماته، لكن آرسنال قرر الدخول على خط التعاقد مع اللاعب.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن المهاجم الهولندي لوك دي يونج يقترب من مغادرة برشلونة.

دي يونج انضم إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية في الصيف الماضي، لكنه لم يحصل على فرصة للعب بشكل منتظم.

دي يونج انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من إشبيلية، ويفكر "البلوجرانا" في إعادته إلى ناديه السابق.

مع اقتراب تشافي هيرنانديز أكثر وأكثر من تدريب برشلونة، فإن مدرب السد القطري يخطط بالفعل إلى الصفقات الجديدة التي ينوي إبرامها في "البلوجرانا".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشافي يفكر في ضم الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونخ الألماني.

عقد كومان مع بايرن يمتد حتى صيف 2023، وإذا لم يجدد عقده، فسيكون بإمكان برشلونة التعاقد معه بقيمة مخفضة في الصيف المقبل.

صحيفة "سبورت" أكدت أن الفحوصات التي خضع لها سيرخيو أجويرو مهاجم برشلونة أظهرت تعرضه لعدم انتظام في ضربات القلب.

أجويرو سقط على الأرض وأمسك صدره مساء السبت خلال مباراة برشلونة أمام ألافيس، في الجولة 12 من الدوري الإسباني، ليقرر أطباء "البلوجرانا" إرساله مباشرة إلى المستشفى.

وسيتم تقييم حالة أجويرو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن حالة الأرجنتيني الدولي جيدة حاليًا.