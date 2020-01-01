سيتين: ميسي مثالي ولا يواجه أي مشكلة

هل يعاني ميسي من إصابة تمنعه من المشاركة مع برشلونة في الليجا؟

قال كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة إن ليونيل ميسي في وضع مثالي ولن يواجه أي مشكلة للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وكانت بعض المصادر وأبرزها آس قد تحدثت عن تعرض ميسي لإصابة على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لنحو 10 أيام مما سيبعده عن مواجهة ريال مايوركا.

وبعد ظهوره في وسائل الإعلام الرسمية للنادي يوم الأحد ظهرًا للحديث عن آخر المستجدات، أبدى سيتين تفاؤله بخصوص منافسات الدوري الإسباني التي تستعد للانطلاق من جديد.

المزيد من الفرق

وقال سيتين: "بالنسبة للأعصاب هناك بعض الشد بالطبع والقلق، ولكن المنافسة هي ما تهم حقًا، وفي هذه الظروف تحديدًا ستكون أكثر خصوصية"

وأضاف: "هناك دائمًا القليل من الشك ولكننا نحاربه بالثقة، في الوقت الحالي نتطلع إلى البدء وننتظر لحظة الانطلاق. كنا نود التدريبات الجماعية بالنسبة المجموعة لفترة أطول قليلاً"

وحول وضعية قائد الفريق ليونيل ميسي قال: "هل يستطيع ميسي اللعب في كل دقيقة؟ هو مثل أي لاعب آخر، يحتاج للراحة أحيانًا بطبيعة الحال"

وتابع: "ميسي في وضع مثالي حاليًا ولا يعاني من أي مشاكل، نحن نتعامل معه بحذر لأنه نجم الفريق بالطبع ونحن في حاجة لخدماته"

وأردف: "ميسي سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات وقيادة الفريق في المرحلة المقبلة بلا أي مشاكل، كما قلت هو في وضع مثالي وجيد"

وحين سؤل حول رغبته في وجود راكيتيتش أجاب: "أريد كل اللاعبين الذين لديهم عقد ويفعلون ما نطلبه. ليس فقط راكيتيتش ولكن الجميع. نحتاج إلى جميع اللاعبين لتحقيق هدفنا"

وفيما يخص صفقة لاوتارو مارتينيز قال: "أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في النادي. لدي ما يكفي للقلق بشأن اللاعبين الذين أمتلكهم. أحب جميع لاعبي كرة القدم الجيدين بالطبع ولكن لا يمكن التحدث عنهم جميعًا"

وحول دوري الأبطال قال: "نحن نركز على جميع المسابقات التي نارك فيها، يجب أن نفوز بكل المباريات حتى نفوز بالليجا وكذلك دوري الأبطال، الفوز هو أهم شيء"

بين 2008 و2012.. رونالدو الوحش أم الأكثر توحشًا؟