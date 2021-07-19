أخبار برشلونة: رونالدو في غرفة خلع الملابس ونجم مانشستر يونايتد مطلوب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 19 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 19 يوليو 2021:

أندية الدوري الإنجليزي تتصارع لتخليص برشلونة من لونجليه

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي وست هام يسعى للحصول على خدمات اللاعب كليمون لونجليه من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات الشهير إكريم كونور والذي أكد أن النادي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب.

ولا يعد وست هام هو النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات لونجليه في سوق الانتقالات، حيث يريده إيفرتون أيضًا.

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لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف برشلونة الجديد

عاد اسم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد ليُردد في الصحافة الكتالونية مجددًا هدفًا محتملًا لبرشلونة.

تعتقد صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فان دي بيك قد ينتقل إلى برشلونة.

الصحيفة تستند على رغبة اللاعب في الرحيل بعد الموسم الأول المخيب، رغم تأكيدات سولشاير على استمراره مع الفريق الإنجليزي.

برشلونة كان قريبًا من تدعيم خط وسطه بالهولندي الآخر جورجينو فاينالدوم الذي انتهى تعاقده مع ليفربول لكنه فضل في اللحظات الأخيرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

برشلونة يُخيف لاعبيه في غرف خلع الملابس بـ "رونالدو"!

صحيفة آس نشرت صورة لغرفة ملابس برشلونة وظهر على أحد جدرانها خبر لهم عنوانه "عينة كريستيانو إيجابية مجددًا وفرص مشاركته أمام برشلونة تتقلص".

ولعب برشلونة مع يوفنتوس، الناشط في صفوفه حاليًا رونالدو، الموسم الماضي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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برايتون ينقذ برشلونة ويخلصه من مهاجمه

وفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن الفريق الإنجليزي برايتون يستعد لتقديم عرض لبرشلونة للحصول على خدمات مارتين برايثوايت.

فالنادي الإنجليزي متفائل وسيكون لديه الأموال لتنفيذ الصفقة، حيث أنه على وشك إغلاق صفقة بيع لاعب الوسط "بن وايت" إلى أرسنال مقابل 58 مليون يورو ويمكن أن يخصص جزءًا من المال لدمج مهاجم برشلونة.

برشلونة يكشف عن خطته للحفاظ على جوهرته الهولندية

كشفت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يخطط لتجديد عقد نجم خط الوسط فرينكي دي يونج، للحفاظ عليه من إغراءات كبار أندية أوروبا.

ويرتبط دي يونج بعقد مع النادي الكتالوني يمتد حتي يونيو 2026 بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن من بين أولويات إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، تجديد عقد الهولندي دي يونج مع تحسين راتبه السنوي بعد المستوي المميز الذى قدمه مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الماضي.