أخبار الانتقالات | عناد مبابي ومقايضة فيرنر

"لا" ستكون الكلمة التي تقولها إدارة أتليتكو مدريد، بطل الدوري الإسباني، في وجه من يرغب في الحصول على خدمات لاعبهم البرتغالي جواو فيليكس.

الصحف الإسبانية وبرنامج إل شيرينجيتو قالا إن فيليكس، 21 سنة، هو حلم جوان لابورتا رئيس برشلونة الذي يأمل في التعاقد معه لفريقه.