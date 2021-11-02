أخبار برشلونة: رايولا يجعل هالاند أقرب.. وباريس يرغب في ضم دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إرلينج هالاند يرغب في انتقاله إلى برشلونة.

ويملك رايولا علاقة مميزة مع جوان لابورتا رئيس برشلونة، ومستعد لهندسة صفقة انتقال هالاند إلى "البلوجرانا".

عقد مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو، ورايولا مستعد لتقليص طلباته لنقله إلى برشلونة.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

الصحيفة أكدت أن برشلونة يفكر في السماح برحيل الحارس الألماني، من أجل جلب المزيد من المال في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي.

ويعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أبرز المعجبين بقدرات تير شتيجن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة تلقى عددًا من العروض لاستعارة لاعبه الفرنسي صامويل أومتيتي.

الصحيفة تؤكد أن بعض الأندية قدمت بالفعل عروضها للحصول على خدمات أومتيتي في يناير المقبل على سبيل الإعارة، لكن دون الكشف عن هويتها أو الدوريات المنتمية لها.

وأصبح أومتيتي خارج خطط برشلونة بشكل شبه كامل، ويبدو قريبًا للغاية من الرحيل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن باريس سان جيرمان انضم إلى الأندية الراغبة في ضم الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة.

وتشير الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان وضع عينه على دي يونج، وسط تقارير عن إحباطه من أداء برشلونة في الوقت الحالي.