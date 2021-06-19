أخبار برشلونة: ديباي يوقع رسميًا وبداية المفاوضات مع جوسينس

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 19 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 19 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 19 يونيو 2021:

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، تعاقده مع الهولندي ممفيس ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر.

وارتبط ديباي بالانتقال إلى برشلونة منذ الصيف الماضي، ولكنه استمر مع فريقه أولمبيك ليون، إلى أن انتهى عقده ووقع مع الفريق الكتالوني اليوم السبت.

أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تواصلت مع وكيل أعمال روبن جوسينس، لاعب أتالانتا ومنتخب ألمانيا تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيسر، وبحسب صحيفة سبورت، فإن الفريق الكتالوني تواصل مع ممثل اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قبل انطلاق بطولة اليورو الحالية.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر سيتي رفضت الدخول في أي صفقات تبادلية مع برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا بشروط محددة.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع بعض لاعبي مانشستر سيتي، وعلى رأسهم بيرناردو سيلفا، وإيمريك لابورت، وبحسب التقارير الصحفية قد تفضل إدارة برشلونة الدخول في صفقات تبادلية مع الفريق الإنجليزي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن مانشستر سيتي لن يقبل بالصفقات التبادلية، إلا بوجود بعض الأسماء مثل فرينكي دي يونج، أو آنسو فاتي، وغيرهم، وهذا ما سترفضه إدارة الفريق الكتالوني بسبب أهمية اللاعبين الشباب لمستقبل الفريق.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، نفت الدخول في مفاوضات مع ماتياس جينتر، لاعب منتخب ألمانيا وفريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبحسب صحيفة موندوديبورتيفو فإن برشلونة، لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب الألماني، بالرغم من احتياجه للتعاقد مع قلب دفاع، ولكن جينتر ليس من أولويات الإدارة في الفترة المقبلة.

أفادت أنباء صحفية، أن نادي ميلان أبدى جاهزيته للتعاقد مع جونيور فيربو، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن في صفقة تبادلية.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن الفريق الإيطالي، يريد الدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع فيربو، ويريد إدراج رومانيولي في الصفقة وهذا ما ترفضه إدارة الفريق الكتالوني، وتريد بعض الأسماء الأخرى من الروسونيري