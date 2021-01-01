أخبار الانتقالات | نشاط مورينيو وصفقة برشلونة وبديل زياش في تشيلسي

بديل ستيرلينج في سيتي
تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع ميكيل أويارزابال جناح نادي ريال سوسييداد الإسباني.
هناك شكوك مستمرة حول مصير رحيم ستيرلينج مع الفريق وحتى النجم الجزائري رياض محرز، لذلك يظهر الجناح الإسباني ضمن البدائل المقترحة.
اقتراب ديباي
صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت اقتراب ممفيس ديباي لاعب ليون من الانضمام لبرشلونة في صفقة انتقال حر.
اللاعب يتواجد حاليًا مع هولندا للمشاركة في اليورو، ولكن هذا لن يمنع حسم مستقبله بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.
عودة يونج
موقع "The Athletic" الإنجليزي كشف عن رغبة أستون فيلا في استعادة لاعبه السابق أشلي يونج.
صاحب الـ35 سنة قدم مستويات مميزة مع إنتر وفاز بالدوري الإيطالي، ولكنه من غير المتوقع أن يعارض فكرة العودة للدوري الإنجليزي من جديد.
ماديسون بديلًا لزياش
موقع "فوتبول لندن" أكد اهتمام آرسنال بالتعاقد مع جيمس ماديسون صانع ألعاب نادي ليستر سيتي، ولكن بوجود منافسة شرسة من تشيلسي.
توماس توخيل مدرب البلوز يريد التعاقد مع اللاعب الإنجليزي، في حالة رحيل المغربي حكيم زياش عن صفوف الفريق.
تعثر مفاوضات جاكا
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت رفض آرسنال لعرض جديد من روما من أجل التعاقد مع جرانيت جاكا.
العرض الذي وصل للمدفعجية وصلت قيمته 15 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي لم يوافق، منتظرًا ارتفاع القيمة أكثر من ذلك.
دي بول إلى أتلتيكو
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف عن اقتراب رودريجو دي بول صانع ألعاب أودينيزي الإيطالي من الاقتراب لأتلتيكو مدريد.
اللاعب اقترب من القيام بالفحص الطبي تمهيدًا للإعلان عن الصفقة التي ستصل قيمتها إلى حوالي 35 مليون يورو.
مهاجم جديد لميلان
حدد نادي ميلان الإيطالي مهاجم شتوتجارت ساشا كالايدجيتش كهدف له وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" من أجل تدعيم الفريق.
الروسونيري التقى بالفعل مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 23 سنة حول صفقة محتملة، حيث يعتبر اللاعب من أهم المواهب في ألمانيا، حيث سجل 16 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي.
صفقة مورينيو
يستعد جوزيه مورينيو مدرب روما للصفقة الأولى له، بالتعاقد مع روي باتريشيو حارس فريق وولفرهامبتون خلال الساعات القليلة القادمة.
موقع "فوتبول إنسايدر" أكد أن صاحب الـ33 سنة اتفق مع روما على التوقيع لمدة 3 سنوات قادمة.