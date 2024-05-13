يقودني للانتحار وتجدونه في "جيب" لاعب الأهلي السعودي .. ردود الفعل حول أداء محمد صلاح مع ليفربول أمام أستون فيلا

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه صلاح أمام أستون فيلا؟

قبل النهاية بخطوة واحدة، فشل ليفربول في تحقيق الفوز أمام أستون فيلا واكتفى بالتعادل بثلاثية لكل منهما، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية الريدز سجلها الحارس إيميليانو مارتينيز بالخطأ في مرماه، كودي جاكبو وجاريل كوانساه في الدقائق 2 و23 و48، فيما كانت ثلاثية أصحاب الأرض بتوقيع يوري تيليمانس وجون دوران "هدفين" في الدقائق 12 و85 و88 من عمر المباراة.

هذا التعادل رفع رصيد كتيبة يورجن كلوب للنقطة 79 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع بـ68 نقطة، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.

أما عن المصري محمد صلاح؛ نجم الريدز، فقد دفع به مدربه يورجن كلوب من البداية إلى النهاية، لكنه لم ينجح في رفع رصيد أهدافه في ظل إهداره عدة فرص سهلة.

وما بين تحميله المسؤولية كاملة بشأن تراجعه، هناك من حمل زملاءه المسؤولية بالكامل، وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ردود فعل الجماهير حول ما قدمه مو في لقاء الليلة..