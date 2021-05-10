أخبار برشلونة: خلاف حول مستقبل كومان، ونجم الفريق يطلب الرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 10 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 10 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 10 مايو 2021:

بحسب ما ذكرته شبكة ESPN فإنّ هناك خلاف بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا حول مستقبل المدرب رونالد كومان.

وكان كومان قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفانتي ثقته في الاستمرار مع برشلونة لسنوات عدة.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، فتحت الباب لرحيل مارتين برايثوايت وفيليبي كوتينيو خلال الصيف المقبل.

وأوضحت أنّ جوان لابورتا يحلم بالتعاقد مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند في الصيف وبالتالي سوف يتخلي عن الثنائي لأجل ضم النرويجي.

جدير بالذكر أنّ إدارة دورتموند أكدت استمرار هالاند لموسم إضافي على الأقل وعدم رحيله في سوق الانتقالات المقبلة.

وصلت المفاوضات بين برشلونة وعثمان ديمبيلي بشأن تجديد عقده إلى طريق مسدود مما دفع الفرنسي إلى الموافقة على الرحيل في الصيف المقبل.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ برشلونة لن يزيد من راتب اللاعب مما جعله يخطط للمغادرة.

شرح رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، سبب عدم حصول ريكي بوتش وميراليم بيانيتش على دقائق لعب في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنّه لا يفضل إجراء العديد من التغييرات كما أنّ مشاركة كل لاعب تعتمد على طريقة لعب المنافس.

وأكد أنّ كل لاعب سوف يحصل على فرصته وعليه الاجتهاد في التدريبات ليكون جاهزًا في كل مرة يُوضع تحت الاختبار.

حصل نادي برشلونة على مليون يورو من نظيره إنتر كجزء من حوافز انتقال أرتورو فيدال إلى الفريق الإيطالي في الصيف الماضي.

وحقق إنتر بطولة الدوري الإيطالي مما تسبب في دفعه هذا المبلغ إلى برشلونة.