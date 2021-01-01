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أخبار الانتقالات | صعوبة عودة صلاح لتشيلسي وحسم مصير دراكسلر

أخبار الانتقالات اليوم 10 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

محدث
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Julian Draxler PSG Nice Ligue 1 13022021
Getty

دراكسلر قريب من البقاء في باريس

2021-05-10T11:05:46Z

صحيفة "ليكيب" قالت إن يوليان دراكسلر سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان ولن يرحل مجاناً هذا الصيف.

اللاعب تم ربطه بآرسنال وعدة أندية كبرى ولكن بحسب الجريدة الفرنسية فأنه سيمدد عقده حتى 2024.

كامافينجا لم يحسم قراره بعد

2021-05-10T11:04:44Z

إدواردو كامافينجا، نجم رين الشاب، علق مع "تيليفوت" على وجود اهتمام من ريال مدريد وبايرن ميونخ بخدماته.

متوسط الميدان الفرنسي رحب برغبة الأندية الكبرى بضمه ولكن قال إنه لا يمانع الاستمرار باللعب في بلاد فرنسا لفترة أطول.

دورتموند يرفض بيع بيلينجهام

2021-05-10T11:02:46Z

فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، أكد أن بوروسيا دورتموند لا ينوي التفريط في خدمات نجمه الشاب جود بيلينجهام الصيف القادم.

اللاعب الإنجليزي لفت الأنظار بقوة هذا الموسم وتم ربطه بعديد الأندية في بلاده ومنها تشيلسي ومانشستر سيتي.

دامبروسيو يقترب من الرحيل عن إنتر

2021-05-10T11:01:23Z

صحيفة "لاجازيتا" قالت إن دانيلو دامبروسيو قد يرحل عن صفوف إنتر الصيف القادم.

اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري والمفاوضات بين وكيله والنادي الإيطالي وصلت لطريق مسدود.

بيولي يؤكد رغبته بضم توموري نهائياً

2021-05-10T11:00:17Z

أكد المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي أن ناديه يعمل من أجل ضم فيكايو توموري بشكل نهائي من صفوف تشيلسي.

اللاعب الشاب يلعب حالياً على سبيل الإعارة من تشيلسي ويوجد بند بأحقية الشراء مقابل قرابة 30 مليون يورو بحلول نهاية الموسم.

عودة صلاح إلى تشيلسي مستحيلة

2021-05-10T10:59:13Z

صحيفة "ذا أتلتيك" أكدت استحالة إتمام صفقة عودة محمد صلاح إلى تشيلسي من صفوف ليفربول كما نقلت "بيلد" مؤخراً ومراسلها كريستيان فالك.

الجريدة الإنجليزية أشارت إلى أن العقبة الأساسية ستكون هي رفض ليفربول بيع نجمه لمنافس مباشر.