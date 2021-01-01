أخبار الانتقالات | صعوبة عودة صلاح لتشيلسي وحسم مصير دراكسلر

فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، أكد أن بوروسيا دورتموند لا ينوي التفريط في خدمات نجمه الشاب جود بيلينجهام الصيف القادم.

اللاعب الإنجليزي لفت الأنظار بقوة هذا الموسم وتم ربطه بعديد الأندية في بلاده ومنها تشيلسي ومانشستر سيتي.