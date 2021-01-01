أخبار الانتقالات | صعوبة عودة صلاح لتشيلسي وحسم مصير دراكسلر

دراكسلر قريب من البقاء في باريس
صحيفة "ليكيب" قالت إن يوليان دراكسلر سيمدد عقده مع باريس سان جيرمان ولن يرحل مجاناً هذا الصيف.
اللاعب تم ربطه بآرسنال وعدة أندية كبرى ولكن بحسب الجريدة الفرنسية فأنه سيمدد عقده حتى 2024.
كامافينجا لم يحسم قراره بعد
إدواردو كامافينجا، نجم رين الشاب، علق مع "تيليفوت" على وجود اهتمام من ريال مدريد وبايرن ميونخ بخدماته.
متوسط الميدان الفرنسي رحب برغبة الأندية الكبرى بضمه ولكن قال إنه لا يمانع الاستمرار باللعب في بلاد فرنسا لفترة أطول.
دورتموند يرفض بيع بيلينجهام
فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، أكد أن بوروسيا دورتموند لا ينوي التفريط في خدمات نجمه الشاب جود بيلينجهام الصيف القادم.
اللاعب الإنجليزي لفت الأنظار بقوة هذا الموسم وتم ربطه بعديد الأندية في بلاده ومنها تشيلسي ومانشستر سيتي.
دامبروسيو يقترب من الرحيل عن إنتر
صحيفة "لاجازيتا" قالت إن دانيلو دامبروسيو قد يرحل عن صفوف إنتر الصيف القادم.
اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري والمفاوضات بين وكيله والنادي الإيطالي وصلت لطريق مسدود.
بيولي يؤكد رغبته بضم توموري نهائياً
أكد المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي أن ناديه يعمل من أجل ضم فيكايو توموري بشكل نهائي من صفوف تشيلسي.
اللاعب الشاب يلعب حالياً على سبيل الإعارة من تشيلسي ويوجد بند بأحقية الشراء مقابل قرابة 30 مليون يورو بحلول نهاية الموسم.
عودة صلاح إلى تشيلسي مستحيلة
صحيفة "ذا أتلتيك" أكدت استحالة إتمام صفقة عودة محمد صلاح إلى تشيلسي من صفوف ليفربول كما نقلت "بيلد" مؤخراً ومراسلها كريستيان فالك.
الجريدة الإنجليزية أشارت إلى أن العقبة الأساسية ستكون هي رفض ليفربول بيع نجمه لمنافس مباشر.