أخبار برشلونة: جريزمان يُعاند الإدارة وأومتيتي يخضع أخيرًا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | جريزمان يرفض التضحية وصفقة تبادلية لليفربول

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021:

جريزمان يرفض الرحيل

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن جريزمان هادئ بشأن رغبة برشلونة في إدراج اسمه في سوق الانتقالات، خاصة وأن عقده يمتد حتى صيف 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان سينتظر اليوم الذي سيعود فيه إلى برشلونة بعد انتهاء عطلته لمعرفة وضعه، رغم أن مسؤولي النادي اتصلوا به بالفعل لإبلاغه بأنهم يعولون عليه لبدء العمل.

ومن المقرر أن ينضم جريزمان إلى برشلونة يوم 20 يوليو الجاري، بعد الاستمتاع بإجازته الإلزامية بعد خوض بطولة أمم أوروبا مع منتخب فرنسا.

ويفضل جريزمان فكرة الاستمرار مع برشلونة، بالنظر إلى أن عقده لا يزال ساريًا، لكن إذا كانت رغبة النادي في بيعه حقيقية وواضحة فإنه سيفكر في الخيارات المتاحة أمامه قبل اتخاذ قرار نهائي.

خاص | رغم الأزمة الاقتصادية.. لابورتا لن يفرط في ممتلكات برشلونة

في أبريل الماضي، قررنادي برشلونة بيع حصة 49% من شركة Barça Corporate والتي تحتوي على ( أكاديمية برشلونة، مركز برشلونة للابتكار، ترخيص وتجارة برشلونة واستوديوهات برشلونة).

لم تكن هذه الفكرة وليدة اللحظة، حيث تم اعتماد هذه الخطة من قِبل مجلس الإدارة السابق لبرشلونة بقيادة بارتوميو، لكن عند سحب الثقة، لم تستطع الإدارة المؤقتة تنفيذ الفكرة وكشف توني فريشيا آنذاك أن كان هناك عرض بـ250 مليون.

وبعد تولى لابورتا منصب القيادة ومع تصاعد الأزمة المالية داخل النادي، تبنى مجلس الإدارة الحالي الفكرة.

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غموض مستقبل سيرجي روبيرتو

مستقبل سيرجي روبيرتو مع برشلونة، أصبح من أكبر علامات الاستفهام داخل الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.

اللاعب عقده ينتهي في يونيو 2022، والنادي طلب منه التمديد، لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن.

جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل أعماله، كشف في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي لم يتحدث معه حول أي خطوة مستقبلية.

أومتيتي يخضع ويوافق على الرحيل عن برشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن صامويل أومتيتي قد بدأ يخضع إلى الأمر الواقع وبدأ في التفكير في الرحيل عن برشلونة.

وسيحاول برشلونة بيع صاحب الـ27 عامًا وكسب بعض الأموال من خلفه، عوضًا عن الاستغناء عنه مجانًا بالميركاتو الصيفي الحالي.

آرسنال يدخل على خط المهتمين بالتعاقد مع بيانيتش

انضم آرسنال إلى قافلة الأندية الأوروبية العملاقة الطامحة في الحصول على توقيع ميراليم بيانيتش، الذي تنوي إدارة البرسا التخلص منه هذا الصيف.

ويجد آرسنال منافسة شرسة من قبل جاره توتنهام وجاره الآخر تشيلسي، كما يبرز اهتمامًا خاصًا من إيطاليا وبالتحديد من يوفنتوس باللاعب البوسني.