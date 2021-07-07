خاص | رغم الأزمة الاقتصادية.. لابورتا لن يفرط في ممتلكات برشلونة

برشلونة لايزال يعاني..

مرت سبعة أيام ولاشيء جديد بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي ولايزال النادي الإسباني، برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية صعبة.

في وقت سابق هذا العام، أعلنت إدارة النادي الكتالوني أنهم يخططوا لصفقة بيع بعض ممتلكات النادي لأغراض استثمارية وحاجتها للأموال.

وكشفت مصادر جول أن السبب وراء التأخر هو أنه لا يوجد عرض "لائق" للمشروع وأن النادي حاليًا لا يفكر في بيع الأصول الأربعة معًا لأن ليس لها جميعًا نفس القيمة.

ما هي خطة النادي من البداية؟

في أبريل الماضي، قررنادي برشلونة بيع حصة 49% من شركة Barça Corporate والتي تحتوي على ( أكاديمية برشلونة، مركز برشلونة للابتكار، ترخيص وتجارة برشلونة واستوديوهات برشلونة).

لم تكن هذه الفكرة وليدة اللحظة، حيث تم اعتماد هذه الخطة من قِبل مجلس الإدارة السابق لبرشلونة بقيادة بارتوميو، لكن عند سحب الثقة، لم تستطع الإدارة المؤقتة تنفيذ الفكرة وكشف توني فريشيا آنذاك أن كان هناك عرض بـ250 مليون.

وبعد تولى لابورتا منصب القيادة ومع تصاعد الأزمة المالية داخل النادي، تبنى مجلس الإدارة الحالي الفكرة.

ما هي تفاصيل عدم البيع حتى الآن؟

حسب مصادرنا فإن إدارة النادي ترى أن "استديوهات برشلونة" هي أكثر الممتلكات مثيرة للإهتمام وستحقق أرباحًا عالية ويأمل النادي للتعاون مع شركات متخصصة لإنتاج محتوى تسويقي كشركة جيرارد بيكيه "كوسموس استوديوس" وشركة "ديل باريو" مسؤولي إنتاج الفيلم الوثائقي "Matchday".

الوضع الآخر هو ترخيص وتجارة برشلونة (BLM).،هذه الشركة، التي تم إنشاؤها في عام 2018، قد تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا واضطر النادي إلى إغلاق المتاجر مؤقتًا وتوقف العمل. أنهى عام 2020 بأرباح قليلة جدًا ، لذا لا يمكن استخدام الأرقام اليوم لبيع سيخسر النادي المال، والذي يفضل مجلس إدارة لابورتا والمدير التنفيذي انتظار تعافي الشركة وإعادة طرحها في السوق.

أما بالنسبة للأصول الآخرى كالأكاديمية ومركز برشلونة للابتكار فام لابورتا بتأجيل عملية بيعها نسبة لقيمتها كرمز للنادي بالإضافة إنها لا لن تحقق أرباحًا.

يذكر أن نادي البلوجرانا يعاني منذ سنوات من أزمات مالية لكنها الآن تتزامن مع رغبة النادي لتجديد عقد قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي.

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