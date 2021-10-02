أخبار برشلونة: توريه يوجه رسالة للإدارة وإنييستا يتمسك بحلم العودة

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 2 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم السبت 2 أكتوبر 2021:

وجه يايا توريه، لاعب برشلونة السابق، رسالة لمجلس إدارة الفريق الكتالوني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بسبب الوضع الحالي للفريق.

وكتب اللاعب الإيفواري عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: " قد يكون وقتًا صعبًا بالنسبة للنادي ولكن إيماني ببرشلونة قوي، سأكون دائمًا متاحًا للنادي إذا احتاجوا لي في أي وقت، قلبي دائمًا مع النادي والجماهير".

كشفت تقارير صحفية، عن دخول تين هاج، المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، على رادار إدارة برشلونة، لخلافة رونالد كومان في تدريب الفريق حال رحيله.

ويمر برشلونة بفترة سيئة تحت قيادة كومان، وارتبط الفريق بإقالة المدرب الهولندي بسبب تراجع النتائج، ووفقًا لما ذكره راديو كتالونيا، فإن تين هاج ضمن اهتمامات برشلونة لتدريب الفريق في المستقبل.

أشارت صحيفة " Fichajes"، أن هناك ثلاثة أسماء على طاولة إدارة برشلونة لتدعيم وسط ميدان الفريق في الموسم المقبل، وستعمل الإدارة على التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الأسماء هي أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مانو تريجيروس لاعب فياريال، وريان جرافنبرخ لاعب أياكس.

كشف أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق، عن تمسكه بحلم العودة إلى صفوف برشلونة من جديد في المستقبل.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: "هذا شيء أتمناه، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ولكني أرغب في العودة، في بعض الأحيان أفكر في الاتجاه لعالم التدريب، وبعض الأحيان أفكر في اتجاهات أخرى، ولكن عندما اعتزل سأحصل على رخصة التدريب ولكني لا أعرف إن كنت سأستخدمها في المستقبل أم لا".