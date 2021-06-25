أخبار برشلونة: تفاقم الأزمة الاقتصادية وبروز مشكلة في حراسة المرمى

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 25 يونيو 2021:

أزمة جديدة في برشلونة تهدد تجديد ميسي

أهم ما يشغل بال لابورتا، رئيس برشلونة المنتخب في مارس الماضي، هو تقليص الرواتب ووضع سقف لها لتتماشي مع الضوابط التي أعلنتها رابطة الدوري الإسباني.

وكان لابورتا قد تحدث عن الأمر ذاته عقب انتخابه وقال: "اليوم تكلفة الأجور تبلغ 110% من الدخل المتوقع. يجب أن تتماشي الأجور مع وضعنا المالي".

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صراع إيطالي على خدمات نيتو

يحظى حارس برشلونة نيتو باهتمام خاص من قبل قطبي مدينة ميلانو، إنتر وميلان، وذلك للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما قالته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن برشلونة قد حدد 16 مليون يورو كقيمة لبيع نيتو إلى أي نادٍ مهتم به.

لكن في الوقت نفسه، فإن إدارة جوان لابورتا منفتحة على إمكانية إقامة صفقة تبادلية بشأن نيتو بدلًا من الأموال حال توافر الخيارات المناسبة.

باولينيو يعود إلى إسبانيا، ولكن!

بعدما طالب برشلونة بإعادته مرة أخرى، لفت باولينيو الكثير من الأنظار إليه، ويبدو أنه في طريقه للعودة إلى الدوري الإسباني لكن من بوابة أخرى.

هذه البوابة هي أتلتيكو مدريد، الروخي بلانكوس بحسب الصحف الإسبانية مهتم بالحصول على خدمات الدولي البرازيلي مجانًا لدعم منتصف ميدانه.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة فياريال

دخل ريال مدريد وبرشلونة في صراع من أجل الظفر بخدمات موهبة فياريال الشابة إنريكي هيريرو.

اللاعب قرر الرحيل عن الغواصات ويعد من أهم مواهب إسبانيا الصاعدة، حيث سجل 19 هدفًا الموسم الماضي، وينتظر أن يلعب في الليجا الموسم المقبل رغم أنه في السادسة عشر من عمره فقط.

خلافات في برشلونة بسبب حراسة المرمى

تختلف وجهات النظر داخل برشلونة حول مستقبل حراسة مرمى النادي الكتالوني في ظل إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن واحتمالية غيابه عن مطلع الموسم الجديد.

نيتو سيرحل لا محالة، وتحاول إدارة برشلونة الإبقاء على إجناسيو بينا، بينما يريد اللاعب المغادرة.

في حال أن قرر بينا المغادرة، سيتعين وقتها على برشلونة الدخول في السوق الصيفية لإيجاد بديل دائم لشتيجن.