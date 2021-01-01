أخبار الانتقالات | صفقة مانشستر سيتي المنتظرة ومورينيو يفاوض مدافع يوفنتوس

لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس، يبدو أنه لن يستمر مع ريال مدريد بعد عودته من فترة الإعارة مع آرسنال.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن اللاعب يعتبر من الأهداف الرئيسية لناديه السابق ريال بيتيس، الذي سبق وأن أعلن عن رغبته في العودة له من جديد.

وأوضحت أن ريال وضع مبلغ 30 مليون يورو للتخلي عن سيبايوس، ولكن القيمة تبدو مرتفعة جدًا بالنسبة لبيتيس وكذلك ميلان الذي أبدى اهتمامه باللاعب.