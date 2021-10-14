أخبار برشلونة: تجديد بيدري تم.. وخطة تقشف لإتمام صفقة هالاند

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 14 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021:

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن تمديد عقد بيدري حتى 30 يونيو 2026.

برشلونة وفي بيانه أكد أن عقد بيدري الجديد مع النادي يتضمن شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى مليار يورو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن برشلونة قرر عدم صرف أي أموال في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

برشلونة يمتلك ميزانية تبلغ 20 مليون يورو لإنفاقها في سوق الانتقالات الشتوية، لكن المدراء الاقتصاديين في النادي لا يفضلون إبرام أي صفقات.

ولن يتحرك برشلونة في سوق الانتقالات على أمل الدخول في صراع التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند في الصيف المقبل.

شبكة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن ليفربول الإنجليزي قد يستفيد بشكل مباشر إذا ما انتقل البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة إلى نيوكاسل الإنجليزي.

برشلونة يدين بمبلغ يصل إلى 42.5 مليون يورو لصالح ليفربول، من قيمة صفقة كوتينيو.

وفي حالة إتمام انتقال كوتينيو إلى نيوكاسل فإن ليفربول سيحصل على باقي مستحقاته من برشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن دينس زكريا نجم وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يحلم باللعب في برشلونة خلال الموسم المقبل.

عقد زكريا مع مونشنجلادباخ يمتد حتى يونيو 2022، ولا يرغب اللاعب في تمديد عقده مع النادي الألماني.

وبالنظر إلى وضع برشلونة الاقتصادي، فإن صفقة التعاقد مع زكريا بالمجان ستكون تدعيمًا ممتازًا لخططه.