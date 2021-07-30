أخبار برشلونة: اهتمام من بايرن ميونخ بالتعاقد مع روبيرتو ومهاجم الفريق قريب من البريميرليج

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 30 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 30 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الجمعة 30 يوليو 2021:

أكدت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من برشلونة وأتلتيكو مدريد، للتعاقد مع بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقترب سيتي من التعاقد مع جاك جريليتش لاعب أستون فيلا، وأصبح الجناح البرتغالي قريبًا من الرحيل عن بطل البريميرليج، وسط صراع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

أكدت تقارير صحفية، عن اهتمام بايرن ميونخ، بالتعاقد مع سيرجي روبيرتو، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن الفريق الألماني مهتم بالتعاقد مع المدافع الإسباني، ويريد التعاقد معه على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة برشلونة اتخذت أولى إجراءات تخفيض رواتب نجوم الفريق، لتقنين الوضع المالي قبل انطلاق الموسم الجديد.

واجتمعت الإدارة اليوم، مع سيرجيو بوسكيتس، وسيرجيو روبيرتو لتخفيض رواتبهم بنسبة 40% في الفترة المقبلة.

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت، فإن المهاجم الدنماركي قريب من الانضمام إلى وست هام مقابل 15 مليون يورو.

أفادت أنباء صحفية، أن إدارة برشلونة ترى التعاقد مع كريستيان روميرو، مدافع أتالانتا ليس ضروريًا في الوقت الحالي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، لا يخطط للتعاقد مع روميرو في الوقت الحالي، ولكن في حال رحيل أحد من المدافعين سيتعاقد معه على سبيل الإعارة.