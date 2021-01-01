أخبار الانتقالات | بن وايت إلى آرسنال وليفربول يريد لوكاتيلي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، مساء اليوم، الجمعة، عن التعاقد مع بن وايت مدافع نظيره برايتون، في الصفقة الدفاعية الأغلى بتاريخ النادي.

الحساب الرسمي لآرسنال على موقع "تويتر" كشف عن وصول الدولي الإنجليزي للمدفعجية بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

Sorry we're late...



Traffic was a nightmare 😉 pic.twitter.com/sO1T9981Rw — Arsenal (@Arsenal) July 30, 2021

التقارير الصحفية أشارت إلى أن النادي اللندني أنهى الصفقة مقابل 50 مليون جنيه استرليني، لتعويض رحيل دافيد لويز وإعارة ويليام ساليبا إلى مارسيليا.