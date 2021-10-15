أخبار برشلونة: اهتمام بضم لاعب مانشستر يونايتد ومطالبات بعودة ألفيش

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 15 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أنسو فاتي لاعب برشلونة، يعمل على تجديد عقده رفقة الفريق الكتالوني، واجتمع بالفعل رفقة وكيل أعماله مع المدير الرياضي للبلاوجرانا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندوديبورتيفو، فإن اللاعب الشاب أخبر وكيل أعماله في الاجتماع، بأنه يريد برشلونة فقط، وطلب منه تسهيل إجراءات التفاوض بشأن تجديد العقد.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة انضم إلى سباق التعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويريد اللاعب الخروج من صفوف الشياطين الحمر للحصول على فرصة أكبر للمشاركة قبل مونديال قطر 2022، وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن برشلونة وميلان مهتمون بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 28 عامًا.

أوضحت تقارير صحفية أن الظهير البرازيلي داني ألفيش، متواجد في برشلونة حاليًا للبحث عن فريق ينضم له، بعد نهاية عقده مع ساو باولو قبل فترة قصيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن جمهور برشلونة على وسائل التواصل الاجتماعي للاعب البرازيلي، طلبوا منه العودة للفريق الكتالوني لتدعيم صفوف الفريق.

أفادت تقارير صحفية، أن رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، أكد رغبته بشأن الخروج من صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ثنائي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، سيتنافسان على التعاقد مع اللاعب الإنجليزي.