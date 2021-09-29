أخبار برشلونة: اهتمام بضم لاعب أياكس وانخفاض سقف رواتب الفريق

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 29 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021:

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يريد التعاقد مع أنتوتي جناح نادي أياكس أمستردام الهولندي.

اللاعب البالغ من العمر 21 سنة ارتبط كذلك بالانتقال إلى بايرن ميونخ، وقيمته من المتوقع أن تصل إلى 40 مليون يورو.

أفادت تقارير صحفية، عن دخول ريال مدريد، وبرشلونة، في سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع يوري تيليمانس، لاعب ليستر سيتي، في الصيف المقبل.

ووفقًا للتقرير الذي ذكرته "ذا أتلتيك"، فإن برشلونة وريال مدريد، سيعملون على التعاقد مع اللاعب البلجيكي، الذي ينتهي عقده مع الثعالب بنهاية الموسم الحالي.

أشارت تقارير صحفية، إلى تلقي برشلونة عرضًا إماراتيًا، لتسديد ديون النادي، والذي بلغت 1.5 مليار يورو، بحسب صحيفة ميرور الإنجليزية.

ومن جانبها نفت إدارة برشلونة بحسب ما صرح به جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

كشف تقرير إذاعي، اليوم الأربعاء، عن سقف الرواتب المسموح به بالنسبة لأندية الدوري الإسباني لموسم 2021-2022، والذي لا يمكن تجاوزه حسب قوانين اللعب المالي النظيف لرابطة الليجا.

حسب ما ورد عن برنامج "partidazo“ لإذاعة كوبي الإسبانية، فإنه سقف الرواتب المسموح به لنادي برشلونة، أصبح الآن لا يتجاوز 97 مليون يورو.