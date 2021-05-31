أخبار برشلونة: الإعلان عن أول الصفقات، ومانشستر سيتي يطلب روبيرتو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 31 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 31 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | راموس إلى إنجلترا، وصفقات برشلونة المجانية تبدأ

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 31 مايو 2021:

أجويرو أول صفقات برشلونة

تعاقد نادي برشلونة بصورة رسمية مع سيرخيو أجويرو من صفوف مانشستر سيتي بالمجان في عقد يمتد لموسمين وشرط جزائي يصل إلى 100 مليون يورو.

وتعتبر هذه أول صفقة رسمية للنادي الكتالوني، إلا أنّه من المتوقع الإعلان قريبًا عن التعاقد مع إيريك جارسيا من مانشستر سيتي بالمجان أيضًا.

كوتينيو يقترب من العودة إلى ليفربول

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" أنّ برشلونة عرض على ليفربول استعادة فيليبي كوتينيو خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أنّ إدارة برشلونة تحاول بكل الطرق التخلص من البرازيلي الذي يشكل عبءً اقتصاديًا كبيرًا على النادي.

مانشستر سيتي يتواصل مع برشلونة لضم روبيرتو

ذكرت تقارير صحفية أنّ مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع سيرجي روبيرتو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

روبيرتو لديه عقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2022 ولم يقبل عرض التجديد الأول من إدارة لابورتا.

ديست يرفض عروض يوفنتوس، آرسنال، وبايرن ميونخ

تمسّك سيرجينو ديست، لاعب برشلونة، بالبقاء مع النادي الكتالوني رغم العروض المقدمة من يوفنتوس وآرسنال وكذلك بايرن ميونخ.

ويحاول اللاعب الحصول على فرصة ثانية في الموسم المقبل لإثبات قدراته.

أرتيتا قد يتولى تدريب برشلونة

ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أنّ ميكيل أرتيتا يرغب في تدريب برشلونة في أحد الأيام، إلا أنّه يصب تركيزه فقط حاليًا على آرسنال.

وتردد اسم أرتيتا كمرشح محتمل لقيادة برشلونة حال تقرر إقالة رونالد كومان خلال الأيام المقبلة.