أخبار الانتقالات | راموس إلى إنجلترا، وصفقات برشلونة المجانية تبدأ

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي إنتر لن يفرط في لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو هداف الفريق الحاصل على الدوري الإيطالي هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكر فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي يعتبر لوكاكو لاعب لا يمكن المساس به في الفريق.