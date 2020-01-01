أخبار مانشستر يونايتد: يوفنتوس متمسك بدي ليخت وآرسنال الأقرب لفريزر

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الإثنين 6 أبريل 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2020؟

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشاير الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف الماضي بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري قبل أن يرحل الكرواتي للدحيل القطري، ليقوم سولشاير بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسؤولي الفريق لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ومازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

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في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الإثنين 6 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية؟

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آرسنال يتصدر السباق على فريزر

بحسب تيم توك فإن آرسنال سبق جميع منافسيه لضم ريان فريزر في سوق الانتقالات الصيفية بخطوة.

وقد ارتبط اسم لاعب بورنموث بمانشستر يونايتد أيضًا، لكن على ما يبدو أن الجنرز قد سبقوا الشياطين الحمر للحصول عليه بمجرد انتهاء عقده في يونيو القادم.

إيجالو يتمنى الاستمرار في مانشستر يونايتد

ألمح أوديون إيجالو إلى أنه يتطلع لإتمام انضمامه لليونايتد في سوق انتقالات الصيف القادم، حيث قال أنه يرغب في قضاء "وقتٍ أطول مع الفريق".

وصرح النيجيري الدولي للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "أنا منبهر بالكثير من الأشياء في مانشستر يونايتد ، أنا حقًا منبهر وأتطلع إلى قضاء وقتٍ أطول مع الفريق".

يوفنتوس لن يترك دي ليخت

قالت كالتشيوميركاتو أن يوفنتوس يستعد للاستغناء عن عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية، لكن دي ليخت ليس واحدًا منهم.

دوجلاس كوستا، جونزالو هيجواين، ميراليم بيانيتش وأدريان رابيو هم أبرز المرشحين للرحيل، لكن المدافع الهولندي لن يرحل لأي مكان وسيبقى في تورينو.

جدير بالذكر أن ماتياس دي ليخت مطلوب بقوة في مانشستر يونايتد ، والذي يبحث عن حل لمشكلة الدفاع التي عانى منها الفريق الموسم الماضي، والتي تفاقمت مع هبوط مستوى دي خيا الذي أصبح غير قادر على تحمل أخطاء المدافعين المتكررة.

حرب أوروبية على توقيع توريس!

بحسب مصادر لجول فإن جناح فالنسيا فيران توريس أصبح مطلوبًا في العديد من الأندية الأوروبية لا سيما الكبيرة منها، حيث يحظى بمتابعة من ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ويوفنتوس من الدوري الإيطالي، وبوروسيا دورتموند من الدوري الألماني، وأياكس من الدوري الهولندي.

بهذه الأنباء يبدو أصبح من شبه المؤكد أن اللاعب سيغادر الميستايا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن ترى أين تكون وجهته؟

لينجارد لا يرغب في ترك مانشستر يونايتد

بحسب ميترو سبورت فإن جيسي لينجارد لا يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في سوق انتقالات الصيف القادم.

وارتبط اسم الإنجليزي الدولي بالانتقال لآرسنال أو إيفرتون ، لكنه يفضل البقاء في أولد ترافورد ويقاتل على مكان له في التشكيل الأساسي.

وينتهي عقد لينجارد مع الشياطين الحمر بعد عام، لكن هناك بند في العقد يتيح تمديده لمدة عام إضافي.

لا اتفاق حتى الآن بين دورتموند ومونييه

نُشرت تقارير على Le10Sport تشير إلى أن بوروسيا دورتموند لم يحصل على الموافقة بشأن ضم توماس مونييه من باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات القادمة.

وينتهي عقد البلجيكي الدولي مع العاصمي الفرنسي الصيف القادم، وتشير الأنباء إلى قرب انضمامه للدوري الألماني.

جدير بالذكر أن دورتموند ليس الفريق الوحيد المهتم بمونييه، فهناك أندية أغرى متابعة لموقفه هي إيفرتون ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد .

فونسيكا يرغب في استمرار سمولينج مع روما

قال باولو فونسيكا مدرب روما أنه يتطلع لبقاء كريس سمولينج مع الفريق وألا يرحل في سوق الانتقالات الصيفية.

وقد انضم المدافع الإنجليزي للذئاب في ميركاتو الصيف الماضي بنظام الإعارة لمدة موسم من مانشستر يونايتد ، تنتهي مع بداية ميركاتو الصيف.