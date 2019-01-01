أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: اليونايتد يُنهي أولى صفقاته وسولشار يراقب هافرتز

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار الفريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

يأمل مانشستر يونايتد بتكوين تشكيلة قوية يستعيد بها عصره الذهبي مع السير أليكس فيرجسون والذي كان ينافس فيه على كل البطولات ويتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة، ولكن هذا سيستغرق المزيد من الوقت تحت قيادة سولشار الذي حظى بفترة انتقالية وحيدة منذ تعيينه مدرباً للشياطين الحمر في منتصف الموسم الماضي.

فشل مانشستر يونايتد في الصيف بتعويض كلا من التشيلي أليكسس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، لأن الوقت لم يسعف الفريق للتعاقد مع مهاجم بديل على الرغم من محاولاته لضم واحد من ثنائي يوفنتوس ماندجوكيتش وديبالا قبل أن يستقر الأمر باستمرارهما مع البيانكونيري لحين إشعار آخر، ليقوم سولشار بتصعيد الناشئ جرينوود.

يظل عدم استقرار بوجبا مع الفريق مشكلة تؤرق مسئولي الفريق، مع سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بسبب اصرار زين الدين زيدان على ضمه، لذا يبحث الشياطين الحمر عن بديله، ولازال دعم خط الدفاع من الأولويات بالرغم من كسر الرقم القياسي وجعل ماجواير أغلى مدافع في تاريخ اللعبة، خاصةً مع هبوط مستوى ليندلوف وتكرار إصابات بايلي.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الفريق في المرحلة المقبلة؟

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مانشستر يونايتد يُنهي أولى صفقاته الشتوية في الخفاء

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Metro Sport" أن مانشستر يونايتد قد أتم على الأقل صفقة واحدة حتى الأن لفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقد أضافت الصحفية أن الشياطين الحُمر بالفعل قد وافقوا على شروط شخصية مع لاعب لم يُذكر اسمه حتى الأن، حيث يتطلع المدرب أوله جونار سولشار إلى جلب مهاجم إضافي ليحل محل روميلو لوكاكو.

وقد وضعت الصحيفة بعض الاحتمالات والتي من ضمنها هي ماريو مانجوكتش مهاجم يوفنتوس والذي ارتبط اسمه كثيراً بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، زموسى ديمبيلي لاعب ليون الذي تُراقبه أعين الريد ديفيلز من مدة.

مانشستر يونايتد يسعى لضم ناشئه القديم مرة آخرى

وفقاً لما ذكرته صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يتعقب اللاعب دوايت ماكنيل لاعب بيرنلي.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 20 عاماً لاعباً ضمن فريق الشباب للشياطين الحُمر، قبل أن فصله لينتقل إلى ناشئ بيرنلي، ومن ثم يتم تصعيده للفريق الأول في العام الماضي.

وقد ساهم ماكنيل بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة في 11 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

نائب رئيس مانشستر يونايتد يثق في أن الفريق سيوقع مع كاي هافرتز

نقلاً عن صحيفة "Daily Star" أن نائب رئيس نادي مانشستر يونايتد إد وودوارد قد أعرب عن ثقته في أن النادي سيوقع مع كاي هافرتز في الصيف المُقبل.

حصل لاعب خط وسط بايرن ليفركوزن والبالغ من العمر 20 عاماً على اعجاب المدرب أوله جونار سولشار، وأضافت الصحيفة أن اليونايتد يرغب في مضاعفة أجر اللاعب الألماني بثلاث أضعاف لاقناعة بالانتقال إلى أولد ترافورد.