أخبار ليفربول: سانشو خارج حسابات كلوب وبرشلونة يدخل سباق كورزاوا

تعرف على أخبار انتقالات ليفربول اليوم 1 أبريل 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

في طريق الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا ، وتحقيق حلم التتويج بالدوري الإنجليزي ، يسعى ليفربول محاولًا تدعيم صفوفه في كل سوق انتقالات بأفضل الأسماء الممكنة لا سيما بعدما تحسن الوضع المالي للفريق في الآونة الأخيرة.

كتيبة المدرب الألماني كانت قد اكتفت الصيف الماضي بالتعاقد مع الحارس أدريان ليكون على مقاعد البدلاء للبرازيلي أليسون، عدا ذلك فلم يقم الريدز بأي صفقة ولعب دور المشاهد في سوق الانتقالات وحافظوا على قوامهم الأساسي بدون رحيل أي من الأساسيين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ليفربول اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020 ، وما هي خطط الريدز في سوق الانتقالات الصيفية؟

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أخبار انتقالات ليفربول يوم الأربعاء 1 أبريل 2020

ليفربول لا يخطط لضم سانشو

قالت الميرور إن ليفربول لن يدخل الصراع القوي على التوقيع مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند في سوق انتقالات الصيف القادم.

لكن ذلك متوقف على بقاء الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني في الفريق، بتواجدهم لن يرغب يورجن كلوب في دفع الكثير للاعب مثل سانشو.

وبهذا الخبر ينحصر السباق على ضم الإنجليزي الدولي على ناديين فقط، هما مانشستر يونايتد الغريم التقليدي لمانشستر سيتي الذي نشأ فيه اللاعب صاحب الـ20 عامًا، وتشيلسي الساعي لتدعيم هجومه والفريق ككل في الميركاتو الصيفي.

فيرنر بإمكانه اللعب لأكبر الأندية في العالم

قال تيلر آدمز لاعب لايبزيج أن زميله في الفريق تيمو فيرنر قادر على اللعب لأي فريق من المستويات القوية في أوروبا.

سجل الألماني الدولي 27 هدفًا في 36 مباراة شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، وهو ما دفع آدمز للقول لـESPN أن مهاجم الريدبولز سيواصل النسق العالي مع أي فريق في العالم.

وقال آدمز: "إذا كنت قادر على التسجيل بهذه الطرق المختلفة ، ستكون قادرًا على اللعب في المستويات العليا لوقتٍ طويل، لأكبر الأندية وللمنتخب الدوري بالتأكيد".

جدير بالذكر أن فيرنر يحظى باهتمام كبيرين من القارة العجوز، هما ليفربول وبرشلونة .

برشلونة يدخل السباق على كورزاوا

بحسب سبورت كتالونيا فإن برشلونة لا يرغب فقط في استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، بل له هدف آخر في العاصمي الفرنسي، وهو الظهير الأيسر لايفين كورزاوا.

وينتهي عقد الفرنسي الدولي مع الفريق مع حلول سوق الانتقالات الصيفية، ويستهدف البلاوجرانا ضمه لخلق منافسة لجوردي ألبا والذي تراجع مستواه في المواسم الأخيرة لغياب المنافسة على مركز الظهير الأيسر.

برشلونة ليس الوحيد المهتم بضم كورزاوا، حيث يحظى بمتابعة من ليفربول والإنتر ونابولي وآرسنال .

أسابيع قليلة أمام ليفربول للتعاقد مع فيرنر

نقلت بيلد الألمانية عن ترانسفير ماركت أن تيمو فيرنر يمتلك شرط جزائي في عقده مع لايبزيج، لكن لعمل به ينتهي في 15 يونيو القادم.

يقدر الشرط الجزائي للألماني الدولي 60 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمثل عائقًا للريدز، لكن عليهم سرعة التحرك لضمان الحصول على خدمات هداف الريدبولز في سوق انتقالات الصيف الحالي.

مشروع كلوب يتفوق على بوجبا وسانشيز!

هاجم النجم روبين فان بيرسي سياسة التعاقدات في فريقه السابق مانشستر يونايتد ، مشيرًا إلى أن الفريق "يراهن على أسماء النجوم مثل بول بوجبا وأليكسيس سانشيز".

وقارن الهولندي بين سوق انتقالات مانشستر يونايتد وسوق انتقالات ليفربول ، حيث أشار إلى أن الريدز أكثر ذكاءً فيما يتعلق بالتعاقدات.