أخبار ريال مدريد: مبابي مطلوب بقوة وبوجبا يختار الملكي

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر ب الدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم الجمعة 3 أبريل 2020

الصراع على هالاند يتأجل لميركاتو يناير 2021

بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن ريال مدريد لن يتحرك من أجل ضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأنه لن يتقدم بأي عروض من أجله قبل ميركاتو الشتاء القادم.

ولا يعد الريال هو الفريق الوحيد المهتم بالمهاجم الشاب، فهناك تربص من مانشستر يونايتد بأي تحرك من العاصمة الإسبانية لتواجد اللاعب على قائمة المطلوبين لديه.

وانضم هالاند لبوروسيا دورتموند في سوق انتقالات يناير الماضي، ويتواجد في عقده مع الأصفر والأسود شرطًا جزائيًا مقدرًا بـ75 مليون يورو.

ريال مدريد مازال مهتمًا برويز

قال وكيل اللاعبين ألفارو توريس أن ريال مدريد مهتم بضم متوسط ميدان نابولي فابيان رويز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وصرح توريس لراديو كانال سور: "من الواضح أن هناك العديد من الأندية الهامة التي طلبت اللاعب، وذلك بعد أن قضى 3 مواسم في المستوى العالي".

وأضاف: "نعم هذه حقيقة أن الريال مهتم بضمه، وقد أبلغنا إدارة نابولي بذلك، لكن في الوقت الحالي يجب أن يفكر مع فريقه".

واستطرد: "سنرى في الصيف. إنه متوسط الميدان الذي سيكون أحد علامات الحقبة".

مبابي لايزال على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد

بحسب آس الإسبانية فإن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مازال على رأس المطلوبين من قبل لريال مدريد للانضمام في سوق انتقالات الصيف القادم.

وقد رفض المهاجم الفرنسي محاولتين من الفريق العاصمي لتجديد عقده، ولم تتجدد المحاولات حتى الآن.

وسيتعين على الريال تقديم عرضًا مغريًا لمبابي إذا ما أراد ضمه في الميركاتو القادم.

ريال مدريد هو الخيار الأول لبوجبا

بحسب 90 دقيقة فإن بوجبا يرغب في الانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك على الرغم من وجود أكثر من نادٍ لديها الرغبة في ضمه.

ويبدو أن مستقبل الفرنسي لن يكون في مانشستر يونايتد بعد الميركاتو الصيفي، كما أنه يحظى بمتابعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

خيمينيز: لا يوجد شرط جزائي في عقدي!

ارتبط اسم راؤول خيمينيز بالانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع وولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد هو الآخر معجب بالمهاجم المكسيكي، وبحسب الديلي ميل فقد صرح بأنه لا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده والذي سينتهي في 2023.

وقال خيمينيز في حديث له مع ماركا: "لقد اشتروني بـ40 مليون يورو ولن يبيعوني بأقل من ذلك" يقصد ولفرهامبتون.

وأضاف: "لا يوجد شرط جزائي في عقدي، لكن الأندية في إنجلترا مختلفة في طريقة الإدارة".