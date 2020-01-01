أخبار انتقالات برشلونة: نيمار يُفضل أهدافه الشخصية على نادي برشلونة

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 9 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم االخميس 9 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 9 يناير

أرتورو فيدال يعد كونتي بعدم الرحيل إلا للإنتر

صرحت مصادر مُقربة من جانب أنطونيو كونتي أنه لا يشعر بالخوف من رحيل فيدال إلى فريق آخر بسبب حديث مطول مع اللاعب الذي وعده بأنه في حالة رحيله من برشلونة سيتجه إلى الإنتر

ومن جانب اخر أصبح النجم التشيلي فيدال أهم اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب العروض المُقدمه له رغم جلوسه كثيراً على مقاعد البدلاء في النصف الأول من الموسم إلا رغم كل ذلك كان له تأثير كبير في برشلونة عندما كان يتواجد في أرض الملعب

يُذكر أن إدارة برشلونة لا ترغب في أن يرحل نجم بايرن ميونخ السابق وهناك الكثير من الوعود ليكون أساسياً في النصف الثاني من الموسم

منافسة إنجليزية للظفر بخدمات أومتيتي في الميركاتو الشتوي

أعلنت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن هناك عدة عروض إنجليزية للاعب الفرنسي أومتيتي مدافع نادي برشلونة للرحيل إليها خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية

المدافع الفرنسي لم يعد أحد الخيارات الأساسية للمدير الفني فالفيردي لذلك يفكر اللاعب في الرحيل إلى أحد الناديين مانشستر يونايتد أو آرسنال

ويبحث وكلاء اللاعب عن أفضل العروض المُقدمه حتى توافق إدارة برشلونة على رحيل اللاعب

برشلونة يُفكر في إعارة ماركوس مغوان

يحاول نادي برشلونة إعارة النجم الإنجليزي الشاب ماركوس مغوان إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي بعدما فشل اللاعب في حجز مقعد أساسي بالفريق الأول، فقد شارك مع فريق برشلونة للشباب تحت 23 عاماً خلال الفترة الماضي

ويعد نادي آرسنال هو أكثر الفرق الراغبة في ضم اللاعب خاصة أنه تواجد في مدرسة الفريق عندما كان صغيراً قبل أن ينتقل منذ عامين إلى البرسا

مفاوضات سرية بين دايوت وبرشلونة

بدأت بعض المفاوضات السرية مع نجم نادي لايبزيج دايوت مع نادي برشلونة الإسباني بسبب المنافسة الكبيرة من جانب آرسنال الذي يحاول منذ شهر تقريباً بإقناع اللاعب بالإنضمام إلى كتيبة المدفعجية

في المقابل يحاول وكلاء نادي برشلونة إنهاء المفاوضات سريعاً حتى لا يدخل النادي الإنجليزي في مزايدة حول اللاعب مع صعوبة الإتفاق مع النادي الألماني متصدر البوندسليجا في الوقت الحالي

يُذكر أن القيمة السوقية للاعب وصلت إلى 50 مليون يورو في الميركاتو الشتوي

نيمار يُفضل أهدافه الشخصية على نادي برشلونة

وضع النجم البرازيلي نيمار أهدافه الشخصية أولاً قبل انتقاله إلى برشلونة فقد أكد أنه يفكر في أن يصل مع باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الوصول لنهائي كوبا أمريكا في الصيف المقبل

في المقابل بعد انتشار هذه التصريحات في الصحافة الأوروبية المختلفة يرى مسئولي برشلونة أنهم في وضع حرج خاصة أنهم تحدوا الجماهير كثيراً لعودة البرازيلي الذي رحل عن البلوجرانا بشكل غير لا

الجدير بالذكر انه لا يوجد تأكيدات حول هذه التصريحات التي يمكن أن تتغير في حالة الخروج المبكر لباريس سان جيرمان هذا الموسم