كأس العالم للسيدات
الانتقالات

رئيس سانتوس البرازيلي : ننتظر عرض الاتحاد الرسمي لبيع فيتشو

التعليقات()
Getty Images
فتحت المزاد على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نقلت أحدى الصحف البرازيلية تصريحات رئيس نادي سانتوس للكشف عن حقيقة وصول عرضًا رسميًا من قبل نادي اتحاد جدة خلال فترة الأيام المقبلة من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيميليانو فيتشو.

صحيفة Terra البرازيلية، أشارت إلى أن إدارة نادي سانتوس فتحت المزاد على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير محلية أكدت أن المدير الفني لويس سييرا قد طالب إدارة العميد بالتعاقد مع اللاعب الذي تدرب من قبل معه في اكثر من نادي أخرهم شباب أهلي دبي.

اختيارات المحررين

وأوضحت تقارير برازيلية أن مدرب نادي سانتوس، سامباولي لا يرغب في استمرار فيتشو خلال منافسات الموسم الجديد، ما دفع الإدارة لاتخاذ قرار ببيعه للاستفادة ماليًا من رحيله ودعم الفريق الأول.

خوان كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس قال في تصريحاته : "لم نبيع اللاعب حتى الآن فلم يصلنا عرضًا رسميًا من قبل إدارة الاتحاد".

جوميس يُتابع مباراة الهلال والاتحاد رغم تواجده في إجازة

الجدير بالذكر أن فيتشو قد لعب الموسم الماضي بدوري الخليج العربي وبالتحديد في صفوف شباب أهلي دبي الإماراتي على سبيل الإعارة.

إغلاق